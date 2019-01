Klopp się przeliczył. Liverpoolowi uciekło kolejne trofeum

Siedem goli City w Pucharze Anglii, siedmiu różnych strzelców Spacerek... czytaj dalej » Priorytetem The Reds są bez wątpienia rozgrywki angielskiej ekstraklasy. Po 21 rozegranych meczach piłkarze Kloppa są w niej liderem, z czteropunktową przewagą nad Manchesterem City.

Dla niemieckiego szkoleniowca był to wystarczający powód, by w pucharowym starciu oszczędzić najważniejszych piłkarzy. I tak na boisko w Wolverhampton wybiegli ci, którzy mają mniej okazji do gry.

Wilki z kolei w lidze nie grają praktycznie o nic. Są w środku tabeli, nie "grozi" im ani spadek, ani awans do europejskich pucharów. Starcie z Liverpoolem potraktowali więc poważnie.

Remis tylko kilka minut

Efekty były widoczne od pierwszego gwizdka. Liverpool częściej miał piłkę, ale to gospodarze byli zdecydowanie bardziej konkretni. To oni kreowali zagrożenie pod bramką rywala, próbowali strzałów. Swego dopięli w 38. minucie, kiedy szybką kontrę z zimną krwią wykończył Raul Jimenez.

Passa United trwa. Solskjaer wyrównał rekord legendy Manchester United... czytaj dalej » W szatni The Reds musieli usłyszeć od Kloppa kilka gorzkich słów, bo na drugą część wyszli jakby odmienieni. Wyrównanie przyniósł im już pierwszy celny strzał w meczu. Gola zanotował najsłabszy do tej chwili piłkarz na boisku, Divock Origi.

Wydawało się, że przyjezdni opanowali sytuację i od tego momentu będzie im łatwiej. Nic z tego. Minęły cztery minuty i ponownie bliżej zwycięstwa były Wilki. Atomowym strzałem z dystansu popisał się Ruben Neves, bramkarz gości Simon Mignolet nie miał nic do powiedzenia.

Liverpool znów był podrażniony, znów ruszył do przodu, ale efektu nie było. Na 20 minut przed końcem Klopp sięgnął po najcięższe działa - Mohameda Salaha i Roberto Firmino. To też niczego nie zmieniło. Ani jeden, ani drugi zbawić swojej drużyny nie zdążył. Wilki grają dalej.

Pod koniec września Liverpool odpadł także z Pucharu Ligi Angielskiej. Grając na własnym boisku nie był w stanie pokonać Chelsea (1:2).

Wolverhampton - Liverpool 2:1

Bramki: Jimenez (38.), Neves (55.) - Origi (51.)