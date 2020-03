Piłkarz Tottenhamu wbiegł na trybuny w obronie brata

Co konkurs rzutów karnych, to porażka. Zespół Mourinho znowu za burtą Niespodzianka w... czytaj dalej » Mecz Tottenhamu z Norwich skończył się po dogrywce remisem 1:1, więc do jego rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne. Ich bohaterem został bramkarz gości Tim Krul, który obronił trzy jedenastki, wykonywane przez podopiecznych Jose Mourinho. Ostatnim strzelcem Tottenhamu był Fernandes, którego nieskuteczna próba dała gościom awans do ćwierćfinału.

Nagła interwencja Diera

Prawdopodobnie wtedy pod adresem ciemnoskórego Portugalczyka padła ze strony jednego z fanów rasistowska uwaga. Obelgi miały się posypać również pod adresem innych piłkarzy Tottenhamu, w tym wobec Diera. Krewkiemu kibicowi uwagę miał zwrócić obecny na trybunach jeden z braci pomocnika. Wówczas wywiązała się między nimi szarpanina.

Sytuację na trybunach dostrzegł schodzący do szatni Dier, który przeskoczył przez bandy i ruszył w stronę zamieszania. Do akcji wkroczyli ochroniarze, którym piłkarz wyjaśnił, że jednym z uczestników zajścia jest jego brat.



Full footage of Eric Dier jumping over the stands and going over to confront a fan who was insulting & abusing his brother. Brotherly love, I respect that. pic.twitter.com/5xeSQ8Vj5a — FutbolBible (@FutbolBible) March 4, 2020

Mourinho: jeśli klub go ukarze, to bez mojego poparcia

Trener Tottenhamu Jose Mourinho, zapytany o ocenę tej sytuacji, odpowiedział, że Dier zachował się nieprofesjonalnie, ale sytuacja mogła tego wymagać.

- Ten człowiek obraził Erika, co nie musiało się spodobać jego bratu. Potem Erik zrobił to, czego nie powinniśmy robić, będąc zawodowcami. Jednak wielu z nas postąpiłoby tak samo - mówił Mourinho. - Niektórzy z siedzących w tej części trybun nie muszą być prawdziwymi kibicami Tottenhamu. Część z nich jest zapraszana przez sponsorów, więc takie nieporozumienia mogą się zdarzać - wyjaśniał.



Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me pic.twitter.com/nMGVcDWegX — Jascha Selby (@jselby123) March 4, 2020

Tottenham i londyńska policja pracują nad zidentyfikowaniem kibica, który miał być inicjatorem całego zajścia.

Dierowi w związku z udziałem w incydencie mogą grozić surowe konsekwencje, bowiem władze klubu przywiązują dużą wagę do zachowania swoich piłkarzy. Mourinho nie jest jednak zwolennikiem takiego rozwiązania w tym przypadku.

- Moim zdaniem popełnił błąd, ale jeśli klub go ukarze, to bez mojego poparcia - zadeklarował trener Tottenhamu.