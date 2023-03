Ekipa Fabiańskiego wyeliminowana przez Manchester United. Porażki Tottenhamu i Southamptonu

Od wznowienia rozgrywek po mundialowej przerwie drużyna z Manchesteru rozegrała już 20 meczów, doznała tylko jednej porażki - 2:3 w Londynie z prowadzącym w Premier League Arsenalem - trzy razy zremisowała i 16-krotnie wygrała. Przełożyło się to na zdobycie Pucharu Ligi, umocnienie się w czołówce ekstraklasy, wyeliminowanie Barcelony i awans do 1/8 finału Ligi Europy, a w środę Czerwone Diabły zameldowały się w ćwierćfinale FA Cup.



Do przerwy na Old Trafford oba zespoły, grające w nieco przemeblowanych składach, goli nie strzeliły, a krótko po rozpoczęciu drugiej połowy prowadzenie gościom zapewnił Said Benrahma.

West Ham bez Fabiańskiego

Miejscowi mocniej wzięli się do pracy, na boisku pojawili się najlepsi piłkarze, między innymi skuteczny Marcus Rashford i posypały się gole. Wyrównanie padło po samobójczym trafieniu Nayefa Aguerda, a w końcówce Alejandro Garnacho i Fred przechylili szalę na stronę ekipy trenera Erika ten Haga.



Manchester United to 20-krotny finalista Pucharu Anglii, który w tej edycji walczy o 13. triumf w tych rozgrywkach. Częściej - 14 razy - zwyciężył tylko Arsenal.



W bramce Młotów zagrał Alphonse Areola. Fabiański, etatowy golkiper WHU, w ostatnim meczu ligowym doznał urazu, a badania wykazały pęknięcie kości policzkowej. Możliwe, że prawie 38-letni Polak przejdzie operację.

Źródło: Getty Images Alejandro Garnacho świętuje zdobycie bramki

Porażki Tottenhamu i Southamptonu

Do niespodzianek doszło w innych spotkaniach.



Walczący o utrzymanie w Premier League Southamtpon uległ na własnym stadionie grającemu na czwartym poziomie Grimsby 1:2. W ekipie gospodarzy zabrakło Jana Bednarka, który w tym sezonie zaliczył pucharowy występ w barwach Aston Villi, gdzie był wypożyczony do stycznia.



Z kolei czwarty w ekstraklasie Tottenham Hotspur uległ na wyjeździe wiceliderowi jej zaplecza - Sheffield United 0:1.



We wtorek w najlepszej ósemce tej edycji zameldował się między innymi Manchester City, który pokonał na wyjeździe występujący klasę niżej Bristol City 3:0 (1:0). W poprzednich rundach The Citizens wyeliminowali dwie utytułowane londyńskie drużyny - Chelsea i Arsenal.

Losowanie par ćwierćfinałowych

Oprócz drużyny trenera Pepa Guardioli awans wywalczyły Brighton, Fulham oraz występujący klasę niżej Blackburn Rovers. Właśnie hiszpański szkoleniowiec i jego piłkarze oraz Brighton mogą być najbardziej zadowoleni z losowania 1/4 finału, które odbyło się tuż po zakończeniu ostatniego spotkania wcześniejszej rundy.



Zespół City trafił na lidera zaplecza ekstraklasy - Burnley FC, ale zagra z nim na własnym stadionie. Z kolei Brighton podejmie najniżej notowane Grimsby.



W najciekawszej parze Manchester United zmierzy się z Fulham, a w starciu ekip z Championship - Sheffield United podejmie Blackburn Rovers.



Puchar Anglii to najstarsze rozgrywki piłkarskie na świecie. W ubiegłym roku minęło 150 lat od ich pierwszego finału.