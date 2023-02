Skandal w Lidze Europy. Kibic rzucił się z pięściami na piłkarza

Andaluzyjczycy przyjechali do Holandii z dużym komfortem, z zapasem trzech goli wywalczonym w meczu na własnym stadionie. Awans PSV był mało realny, ale piłkarze tej ekipy nie zamierzali się poddawać.

Błyskawiczna reakcja Dmitrovicia

W doliczonym czasie gry prowadzili 1:0, a Dmitrović zupełnie nie spieszył się ze wznowieniem gry spod własnej bramki. To rozjuszyło jednego z miejscowych kibiców, który zerwał się z trybun, wbiegł na murawę i zaciśniętą pięścią spróbował uderzyć Serba w twarz. Trafił, ale nie z pełną mocą, a Serb reagował błyskawicznie. Momentalnie powalił boiskowego intruza na murawę i spacyfikował.

Źródło: Getty Images Kibic PSV podbiega do Marko Dmitrovicia Źródło: Newspix Kibic PSV uderza Marko Dmitrovicia Źródło: Getty Images Szybka reakcja Marko Dmitrovicia po ataku kibica



Sevilla goalkeeper Marko Dmitrovic calmly incapacitates a PSV hooligan who tries to punch him.

#ultraspic.twitter.com/jvIJYtctDX — Michael Not Mike 805 (@MichaelNotMike4) February 24, 2023





Sędzia - co naturalne - przerwał spotkanie, ale niedługo później je wznowił. Chwilę wcześniej Dmitrović zapewnił go, że czuje się dobrze, choć podczas pomeczowych wywiadów widać było zadrapanie na jego szyi.

- Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nie zamierzam mówić, co tak naprawdę chciałem zrobić. Cieszę się, że go widziałem i zdołałem go powalić. Na szczęście się powstrzymałem, bo to się mogło źle skończyć. Szkoda, że takie rzeczy dzieją się na boisku piłkarskim. UEFA powinna interweniować i z tym skończyć - mówił po spotkaniu 31-latek cytowany przez "AS'a".

Ostatecznie PSV wygrało 2:0, ale odpadło z rozgrywek.