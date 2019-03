PSG wygrało w sądzie z UEFA

Piłkarze Paris Saint-Germain odbyli ostatni trening przed ich środowym spotkaniem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Na Old Trafford Paryżanie wystąpią z zaliczką po zwycięstwie w pierwszym meczu 2:0.

06.03 | Zespół Paris Saint-Germain walczył na Parc des Princes z Manchesterem United o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

We wrześniu 2017 roku Rada Finansowej Kontroli Klubów (CFCB) - organ UEFA zajmujący się przepisami finansowego fair play - rozpoczęła postępowanie przeciwko Paris Saint-Germain. Powodem były ogromne wydatki PSG w letnim okienku transferowym. Za dwóch piłkarzy - Brazylijczyka Neymara i Kyliana Mbappe - paryski klub zapłacił astronomiczną sumę ponad 400 mln euro.

Neymar krytykował VAR. Zajmie się nim UEFA Brazylijski... czytaj dalej » Postępowanie zakończyło się w czerwcu 2018 roku, kiedy stwierdzono, że PSG spełniło wszystkie wymagania w latach 2015, 2016 i 2017. Jednak niedługo po tym przewodniczący CFCB wnioskował o rewizję i doprowadził do ponownego otwarcia postępowania we wrześniu.

Racja po stronie Katarczyków

Paryski klub, którego właścicielem jest firma Qatar Sports Investments, zaskarżył tę decyzję do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. We wtorek CAS uznał, że konkluzje ze śledztwa zamkniętego w czerwcu 2018 roku są ostateczne.

Finansowe fair play (FFP) to zbiór reguł, które mają zwalczać nieograniczone "pompowanie" pieniędzy do klubów przez bogatych sponsorów i właścicieli. W myśl tych przepisów wydatki mają być uzależnione od przychodów, a straty nie mogą przekroczyć określonych kwot. FFP ma wyrównywać szanse i nie dopuścić do pogłębiania się różnic między kilkoma największymi klubami w Europie a resztą stawki.