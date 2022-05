PSG nie utrzymało prowadzenia. Nikt nie trafia tyle razy w poprzeczkę, co Messi

Media: Kylian Mbappe może zostać w Paryżu. Astronomiczna oferta PSG Kylian Mbappe,... czytaj dalej » Dziesiąte mistrzostwo Francji gracze PSG zapewnili sobie 23 kwietnia w Parku Książąt remisem 1:1 z Lens. Kibice, rozczarowani brakiem sukcesu w Lidze Mistrzów (paryżanie odpadli w 1/8 finału z Realem Madryt, choć prowadzili w dwumeczu 2:0), nie celebrowali jednak tytułu i dość szybko opuścili trybuny.

W następnej kolejce drużyna Mauricio Pochettino wybrała się do Strasbourga. Mimo prowadzenia 3:1, spotkanie skończyło się remisem 3:3. Dwubramkowego prowadzenia paryżanie nie potrafili utrzymać także w niedzielnym starciu z 15. w tabeli Troyes.

Podcinka na wagę punktu

Gospodarze zaczęli zgodnie z planem - w 6. minucie prowadzenie dał im brazylijski obrońca Marquinhos, a wynik w 25. podwyższył jego rodak Neymar, który wykorzystał rzut karny.

Przewaga rozluźniła nieco mistrzów. W 30. minucie fatalny błąd popełnił Nuno Mendes. Skorzystał z niego Ikemu Ugbo, który popisał się ładnym strzałem. W 49. minucie było już 2:2. Rzut karny na gola zamienił piękną podcinką a'la Antonin Panenka Florian Tardieu.



Tardieu qui met une panenka au Parc des princesses on en parle, ça respecte plus #QSGESTACpic.twitter.com/warRRj900f — JérOMe (@marrecyeah) May 8, 2022

Paryżanie do końca walczyli o zwycięstwo, ale albo świetnie w bramce beniaminka spisywał się Jessy Moulin, albo brakowało im skuteczności. Dziesiąty raz w tym sezonie w poprzeczkę trafił Leo Messi. Żaden piłkarz nie miał tak dużego pecha pod względem strzałów w obramowanie w jednej kampanii, odkąd serwis statystyczny Opta zaczęła gromadzić dane (od sezonu 2006/07).



10 - Lionel Messi has hit ten times the woodwork with Paris in Ligue 1 2021-22. Since Opta began to collect this data (2006-07), no other player has done it more in the same top-flight season. Curse. #PSGESTACpic.twitter.com/HbPGuAnuxv — OptaJean (@OptaJean) May 8, 2022

A to nie koniec złych serii. Prowadząc dwoma golami, piłkarze PSG nie wygrali drugiego domowego meczu z rzędu w Ligue 1 po raz pierwszy od lutego 2015 roku i starcia z Caen (także 2:2).



2 - Paris have not won a Ligue 1 home game after winning by at least two goals for the first time since 14 February 2015 against Caen (also 2-2). Breathless. #PSGESTACpic.twitter.com/0N66tSSjFR — OptaJean (@OptaJean) May 8, 2022

W przedostatniej kolejce ekipa Pochettino zagra na wyjeździe z Montpellier, a sezon zakończy domowym starciem z Metz.

Wyniki 36. kolejki:

piątek

Lille OSC - AS Monaco 1:2

sobota

Brest - Strasbourg 0:1



niedziela

Paris Saint-Germain - Troyes 2:2

Metz - Olympique Lyon 3:2

Angers - Bordeaux 4:1

Clermont - Montpellier 2:1

Reims - Lens 1:2

Lorient - Olympique Marsylia 0:3



środa

Nice - Saint-Etienne

Nantes - Rennes