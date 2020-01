Imponująca skuteczność PSG. Najbardziej widowiskowi od 48 lat

Na pierwszą bramkę kibice na Parc des Princes czekali niespełna dwie minuty. Wynik otworzył Mauro Icardi. Wydawało się, że Argentyńczyk rozwiązał worek z bramkami, ale wynik długo się nie zmieniał. Pożegnanie z Paryżem. Cavani osiągnął porozumienie z nowym klubem Sześć miesięcy... czytaj dalej »

Paryskie show

Rozwiązał, gdy w 31. minucie Wesley Fofana dostał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę za faul na Angelu Di Marii. Najpierw na listę strzelców wpisał się Neymar, a tuż przed przerwą przyjezdni tak nieporadnie próbowali wybić piłkę ze swojego pola karnego, że sami sobie wpakowali piłkę do siatki, a konkretnie Jessy Moulin.

Paryżanie nie zamierzali spuszczać z tonu także w drugiej połowie. Była ona popisem Icardiego i Kyliana Mbabbe. Argentyńczyk, po podaniach właśnie Francuza, dwukrotnie trafił do bramki, kompletując hat-tricka. Co ciekawe, wypożyczony z Interu Mediolan napastnik w całym meczu oddał tylko cztery strzały. Autorem szóstej bramki był Mbappe, po asyście Icardiego. Trafienie Yohana Cabaye'a po dobitce z rzutu karnego dla Saint-Etienne w 71. minucie było już tylko na otarcie łez. Skończyło się na 6:1.

Sześć goli paryżanie wpakowali też kilka dni wcześniej, w meczu Pucharu Francji szóstoligowym Linas-Montlhery. W dwóch spotkaniach z rzędu taka sztuka udała im się wcześniej tylko raz w historii i dawno temu, bo w 1972 roku.



6 - Paris have scored 6+ goals in 2 consecutive games in all competitions (6-0 v Linas-Montlhery & 6-1 tonight) for the 2nd time of their history, after September 1972 (2). Incredible. #PSGASSEpic.twitter.com/8d6rmqY7ik — OptaJean (@OptaJean) January 8, 2020





Ćwierćfinały Pucharu Ligi Francuskiej:

Paris Saint-Germain - AS Saint-Etienne 6:1 (3:0)

Stade de Reims - RC Strasbourg Alsace 0:0 k. 4:2

Olympique Lyon - Brest 3:1 (1:0)

Lille OSC - Amiens SC 2:0