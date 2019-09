W Realu szpital i kartki, PSG bez trzech największych gwiazd

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Neymar nie przestaje walczyć o powrót do Barcelony

Koniec wakacji dla Brazylijczyka. Neymar, w środku transferowego zamieszania, wrócił do treningów z PSG. Bardzo możliwe, że piłkarz opuści Paryż i przeniesie się do Barcelony. O Neymara stara się również Real Madryt.

Neymar wrócił do treningów z PSG

Lista nieobecności jest bardzo długa.

Neymara zabraknie, wciąż pauzuje za krytykę sędziów po meczu z Manchesterem United w poprzedniej edycji LM. Przez paryskich kibiców Brazylijczyk jest nielubiany, obrażają go coraz częściej, ale w sobotę to on zdobył jedyną bramkę dla PSG w starciu z Strasbourgiem.

Jego klubowi koledzy - Edinson Cavani i Kylian Mbappe - są kontuzjowani. Julian Draxler też. Trener Thomas Tuchel i tak jest dobrej myśli. - Wierzę w zawodników, których poślę na boisko - oświadczył.

Tuchel: liczę na szybką i agresywną grę

Składu meczowego niemiecki szkoleniowiec nie podał, pozostają zatem spekulacje. Serwis bbc.com podaje, że na środku ataku od pierwszej minuty pojawić się może Eric Choupo-Moting. UEFA.com widzi tam z kolei wypożyczonego z Interu Mauro Icardiego. Bramki strzec będzie Keylor Navas, jeszcze we wrześniu zawodnik Królewskich.

- Liczę na szybką i agresywną grę mojego zespołu - odważnie zapowiada Tuchel.

Źródło: Getty Images Neymar, Mbappe i Cavani w środowy wieczór nie wystąpią na Parc des Princes

W Realu też szpital. Na urazy narzekają Luka Modrić, Isco i Marco Asensio, zawieszeni za kartki są Nacho i Sergio Ramos. Mało tego - w poniedziałek klub poinformował, że w najbliższym czasie odpoczywać będzie także Marcelo - jego wykluczyła kontuzja karku odniesiona w sobotnim meczu ligowym z Levante.



Być może po raz pierwszy w wyjściowej jedenastce Królewskich wybiegnie na murawę Eden Hazard. Sprowadzony przed sezonem z Chelsea Belg trzy otwierające zmagania w Primera Division spotkania opuścił przez uraz uda, w tym z Levante wszedł z ławki rezerwowych. - Jest gotowy do gry, nawet przez 90 minut - stwierdził trener Realu Zinedine Zidane.

W grupie A występują także Club Brugge i Galatasaray Stambuł.