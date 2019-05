PSG kończy sezon porażką, trener zapewnia, że zostaje. "Wszyscy wiedzą coś, czego nie wiem"

Ósmy tytuł mistrza Francji, a szósty w ostatnich siedmiu sezonach paryska drużyna zapewniła sobie po bezbramkowym remisie Lille z Toulouse w 33. kolejce Ligue 1. Od tego czasu trudno było jej się zawsze skupiać na graniu i kilka razy straciła punkty. W sumie na 38 spotkań przegrała pięć, a pod koniec kwietnia nie sprostała drużynie Rennes w rzutach karnych w finale Pucharu Francji. "Wspólna historia będzie nadal trwać". PSG nie wyraża zgody na transfer Mbappe PSG zareagowało... czytaj dalej »

Bez motywacji

W spotkaniu ostatniej kolejki ligi francuskiej znów zawód. W 56. minucie Reims prowadziło 2:0 po trafieniach Abdula Rahmana Baba i Mathieu Cafaro. Wprawdzie kontaktową bramkę trzy minuty później uzyskał król strzelców rozgrywek Kylian Mbappe (33 gole), to w czwartej minucie doliczonego czasu wynik na 3:1 dla gospodarzy ustalił Pablo Chavarria.

Na pocieszenie, mistrzom Francji pozostał fakt, że stali się pierwszą drużyną w historii Ligue 1, która we wszystkich 38 kolejkach tego sezonu strzeliła przynajmniej jednego gola.

Piłkarze przyznali po meczu, że myślami byli już na urlopach. - Wszyscy potrzebujemy już wakacji. To był wspaniały rok, ale mieliśmy też ciężki okres. Potrzebujemy odpoczynku, aby dobrze rozpocząć następny sezon. Zdobyliśmy mistrzostwo bardzo wcześnie, a w piłce nożnej motywacja jest bardzo ważna. Kiedy nie masz nic do wygrania, trudno jest się skupić - tak porażkę z Reims skomentował pomocnik PSG Marco Verratti.

Swoje trzy grosze dorzucił też obrońca Marquinhos. - Jest wiele rzeczy do przemyślenia. Końcówka sezonu to już nie była z naszej strony ta sama intensywność gry i ta sama energia, co na początku. Każdy musi pomyśleć o tym, co może zrobić lepiej - podkreślił Brazylijczyk.

Źródło: newspix.pl Mbappe zrobił swoje

"Nie ja o tym zdecyduję"

Myśleć jest o czym. Mijający sezon paryżanie zakończyli z jednym trofeum. W Lidze Mistrzów odpadli w dramatycznych okolicznościach w 1/8 finału z Manchesterem United, a w Pucharze Ligi - w ćwierćfinale z Guingamp. Mimo głosów o możliwej zmianie szkoleniowca, trener Tuchel twierdzi, że zna swoją przyszłość.

- Dzisiaj mogę powiedzieć, że w zostanę tu na kolejny sezon, ale w piłce nożnej wszystko może się zmienić w ciągu dnia. Jeśli coś zmieni się w tej sprawie, to nie ja o tym zdecyduję - powiedział niemiecki szkoleniowiec po piątkowej porażce.

- Szczerze mówiąc, martwię się, ponieważ wszyscy zadają mi pytanie o przyszłość. Mam wrażenie, że wszyscy wiedzą coś, czego nie wiem - zakończył.

Źródło: newspix.pl PSG obroniło mistrzowski tytuł. Co z Tuchelem?

Wyniki meczów 38., ostatniej kolejki, Ligue 1:

piątek:

Amiens - Guingamp 2:1

Angers - Saint-Etienne 1:1

Olympique Marsylia - Montpellier 1:0

Nice - Monaco 2:0

Rennes - Lille 3:1

Caen - Bordeaux 0:1

Dijon - Toulouse 2:1

Nantes - Strasbourg 0:1

Nimes - Olympique Lyon 2:3

Reims - Paris Saint-Germain 3:1