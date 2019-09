Bułka nie podniesie się z ławki PSG? Nowy bramkarz już jest, kolejny dołączy wkrótce

Koniec wakacji dla Brazylijczyka. Neymar, w środku transferowego zamieszania, wrócił do treningów z PSG. Bardzo możliwe, że piłkarz opuści Paryż i przeniesie się do Barcelony. O Neymara stara się również Real Madryt.

"Marzenie się spełniło". Bułka zachwycony debiutem w PSG "Jestem... czytaj dalej » W piątek Bułka rozegrał swój pierwszy mecz w Ligue 1, stając się najmłodszym bramkarzem PSG, który wystąpił w tych rozgrywkach. Polak zebrał bardzo dobre recenzje, zachował czyste konto, a jego klub wygrał 2:0 z Metz.

Bułka nie pęka

19-latek skorzystał na tym, że z PSG odchodzi Alphonse Areola. Francuz ma podpisać kontrakt z Realem Madryt, gdzie zostanie zmiennikiem Thibauta Courtoisa. W PSG bluzę z numerem "1" najprawdopodobniej otrzyma Navas, który zdaniem hiszpańskich i francuskich mediów przeprowadzi się w odwrotnym kierunku.

- Przyjdzie Navas, ale muszę podjąć rękawicę. To nie jest najmłodszy bramkarz, a wobec mnie są spore oczekiwania. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Koszulka PSG jest ciężka, więc gra co trzy dni w takim wieku, z takim doświadczeniem nie jest łatwa - podkreślił Polak.

W miejsce rezerwowego Areoli klub z Parc des Princes na rok wypożyczył wychowanka Sevilli - Sergio Rico. W barwach klubu z Andaluzji rozegrał 170 meczów, dwukrotnie wygrywając Ligę Europy - w 2015 i 2016 roku. W poprzednim sezonie został wypożyczony do angielskiego Fulham, z którym spadł z Premier League.

C’est avec beaucoup d’émotions que j’annonce mon incorporation au @PSG_inside. Je suis fière de m’unir à cette grande famille et ce sera un honneur pour moi de défendre les buts de ce club. J’attends avec impatience de pouvoir commencer le plus tôt possible #ICICESTPARISpic.twitter.com/FPfM2lKPB8 — Sergio Rico González (@sergiorico25) September 1, 2019

Navas chce grać

Pierwszym bramkarzem PSG zostanie jednak wspomniany Navas. Transfer Kostarykanina to nic innego, jak wymiana z dopłatą za Areolę. Real Madryt ma na nim zarobić zaledwie 15 milionów euro. Hiszpańskie media podawały, że do transferu by nie doszło, gdyby nie determinacja 32-latka, który nie mógł pogodzić się z rolą rezerwowego.

Navas trafił do zespołu z Santiago Bernabeu w 2014 r., będąc jednym z odkryć mundialu w Brazylii. Po przyjściu Thibauta Courtoisa z Chelsea został rezerwowym, co kompletnie mu nie odpowiadało. O jego transferze spekulowano od dawna.

Transakcja ma zostać sfinalizowana jeszcze w poniedziałek, a oficjalnego potwierdzenia należy spodziewać się najpóźniej we wtorek rano.