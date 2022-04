PSG bliżej dziesiątego mistrzostwa po zwycięstwie z wiceliderem

Może paryżanie nie zachwycają w Europie, ale jeśli chodzi o krajowe podwórko, to w tym sezonie nie mają sobie równych. W niedzielę wygrali 23. spotkanie, na sześć kolejek przed końcem rozgrywek mają 15 punktów przewagi nad drugim zespołem w lidze. Tym jest właśnie Marsylia.

Francuski klasyk rozpoczął się po myśli gospodarzy. Już swoją pierwszą sytuację zamienił na gola Neymar, który najpierw ładnie urwał się obrońcy, a potem uderzeniem z pierwszej piłki wykończył dobre podanie z głębi pola od Marco Verrattiego.

Źródło: Getty Images Neymar otworzył wynik meczu

Marsylczycy po stracie gola nie mogli znaleźć sposobu na obronę paryżan, powrócić do gry pomógł im jednak bramkarz rywali. Gianluigi Donnarumma niepewnie wyszedł do piłki dośrodkowanej z rzutu rożnego, co spowodowało ogromne zamieszanie w polu karnym. W nim najlepiej odnalazł się Duje Caleta-Car, który strzałem z bliska doprowadził do wyrównania.

PSG się przebudziło, czego efektem była przewaga, momentami miażdżąca, i kolejne okazje. Jeszcze przed przerwą dwukrotnie bramkarza pokonał Messi, tyle że żaden z goli nie został uznany, bo za każdym razem sędzia odgwizdywał spalonego.

Na przerwę gospodarze i tak schodzili z prowadzeniem. Zaraz po drugiej okazji Messiego, arbiter wrócił do sytuacji, która ją poprzedziła. Chodziło o zagranie ręką gracza gości w polu karnym. Ostatecznie podyktowano karnego. Na gola zamienił go Kylian Mbappe.

Dwa nieuznane trafienia

Druga połowa nie była już tak porywająca. Gra była szarpana, akcjom z obu stron brakowało płynności. PSG nie musiało forsować tempa, a piłkarze OM nie potrafili na dobre przejąć inicjatywy.

W ostatnich 20 minutach znów dał o sobie znać Messi, który dwukrotnie popisał się kapitalnymi prostopadłymi podaniami do Mbappe. Napastnik gospodarzy w 76. minucie zdołał nawet zamienić jedno z nich na gola, ale sędzia odgwizdał spalonego.

Dziesięć minut później z tego samego powodu anulowano trafienie Marsylii. Po kapitalnym dośrodkowaniu w pole karne w wykonaniu Dmitriego Payeta piłkę do siatki skierował William Saliba. Jego radość nie trwała jednak długo. Po konsultacji z VAR sędzia bramki nie uznał.

W końcówce trener PSG skutecznie wybił gości z uderzenia, wprowadzając na boisko Georginio Wijnalduma, Sergio Ramosa i Mauro Icardiego.

WYNIK:

PSG - Marsylia 2:1

Bramki: Neymar (12.), Mbappe (45.) - Caleta-Car (31.)