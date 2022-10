Klasyk dla PSG. Polski debiutant błysnął we Francji

Rozstrzygająca bramka w Paryżu padła w doliczonym czasie pierwszej połowy. Swojego dziewiątego gola w tym sezonie Ligue 1 strzelił Neymar, a asystę przy nim zaliczył Kylian Mbappe.



GOL DO NEYMAR JR pic.twitter.com/2TWhtylAOI — editor do neymar jr (@l7ney) October 16, 2022





Pechowiec Messi

Ten drugi zebrał sporo pochwał za występ w niedzielny wieczór, kilka razy świetnie podawał kolegom. Np. Leo Messiemu, próbującemu "podcinki" nad bramkarzem. W pierwszej połowie Argentyńczyk był bliski trafienia z rzutu wolnego, ale trafił w poprzeczkę. Od poprzedniego sezonu, czyli początku jego występów we Francji, piłka po strzałach Messiego już 14 razy obijała obramowanie bramki rywali. W całej lidze nie ma drugiego takiego piłkarza pod tym względem.



14 - Lionel Messi has hit the woodwork 14 times in Ligue 1 since the start of the last season, at least four more than any other player. Specialist. #PSGOMpic.twitter.com/OpUFYlMryF — OptaJean (@OptaJean) October 16, 2022

Wygrana paryżan mogła być bardziej okazała, ale doskonale przez całe spotkanie w bramce OM spisywał się Pau Lopez, który zaliczył siedem udanych interwencji.



7 - Pau López has already made seven saves tonight, setting his highest tally in a Ligue 1 game. Boiling. #PSGOMpic.twitter.com/EjH50l8koe — OptaJean (@OptaJean) October 16, 2022





Od 72. minuty marsylczycy grali w dziesiątkę. Czerwoną kartkę za faul na Neymarze zobaczył Samuel Gigot. Osłabieni goście do końca walczyli ambitnie, ale nie znaleźli sposobu na defensywę obrońców tytułu.



W tabeli lider PSG ma 29 punktów i o trzy wyprzedza Lorient. Olympique Marsylia spadł na czwarte miejsce - 23 pkt.

Udany debiut Lisa

W meczu Troyes - Ajaccio (1:1) z bardzo dobrej strony pokazał się debiutujący w ekipie gospodarzy Mateusz Lis, który od razu został uznany zawodnikiem spotkania. Polski bramkarz w 37. minucie obronił rzut karny wykonywany przez Riada Nouriego. Ponadto popisał się kilkoma świetnymi interwencjami.

Źródło: Getty Images Lis nie dał się pokonać z 11 metrów

25-latek został pod koniec letniego okienka transferowego wypożyczony do Troyes z Southampton. Umowa ma obowiązywać do końca sezonu. W przeszłości występował m.in. w Rakowie Częstochowa i Wiśle Kraków, w której zadebiutował w ekstraklasie latem 2018 roku.



Troyes zajmuje 12. miejsce z dorobkiem 12 punktów.

Wyniki 11. kolejki Ligue 1:

piątek

Strasbourg - Lille 0:3



sobota

Lorient - Reims 0:0

Lens - Montpellier 1:0



niedziela

PSG - Olympique Marsylia 1:0

Toulouse - Angers 3:2

Auxerre - Nice 1:1

Troyes - AC Ajaccio 1:1

Rennes - Olympique Lyon 3:2

Nantes - Brest 4:1

AS Monaco - Clermont 1:1