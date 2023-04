Messi wygwizdany, atmosfera w Paryżu gęstnieje

W niedzielny wieczór Argentyńczyk został chłodno przywitany, gdy spiker wyczytał jego nazwisko. Grupa fanów na Parc des Princes gwizdała, ale niektórzy postanowili wesprzeć Messiego, skandując jego imię.

To nie przypadek - 35-letni Messi ostatnio łączony jest Barceloną, która zabiega o powrót piłkarza. Kontrakt Argentyńczyka z PSG wygasa wraz z zakończeniem trwającego sezonu. Rozmowy na temat przedłużenia współpracy trwają, ale konkretów na razie brak.

Leo Messi was booed by the Parc des Princes when the PSG XI was announced. pic.twitter.com/ZGAPWNqpjD — EuroFoot (@eurofootcom) April 2, 2023

Trener broni Messiego

Wielkie miliony, większe rozczarowanie. Trener zwolniony po siedmiu miesiącach pracy Ta wiadomość od... czytaj dalej » PSG przegrało z Olympique Lyon 0:1. Bramkę dla gości w 56. minucie zdobył Bradley Barcola. Ekipa z Lyonu mogła prowadzić jeszcze przed przerwą, ale Alexandre Lacazette w minucie 39. nie wykorzystał rzutu karnego.

To druga ligowa porażka broniących tytułu paryżan (w poprzedniej kolejce również ulegli u siebie drużynie Rennes 0:2), a łącznie siódma, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w 2023 roku.

Trener PSG Christophe Galtier przyznał, że z trudem przyjął gwizdy, które spotkały Messiego. - Leo jest zawodnikiem, który dużo daje i dawał zespołowi od początku sezonu - oświadczył. Argentyńczyk w dotychczasowych 33 występach uzbierał 18 goli i 17 asyst.



W tabeli PSG ma już tylko sześć punktów przewagi nad Lens, które w sobotę wygrało na wyjeździe z Rennes 1:0. Sześć punktów straty ma także Olympique Marsylia, która w piątek zremisowała z Montpellier 1:1.