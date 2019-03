Drugie 45 minut w Paryżu. Dogrywki nie będzie, ale awans otwartą kwestią

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

64 minuta Draxler dośrodkował. Fatalnie. Z jeden strony boiska na drugą. W aut.

63 minuta PSG tak jak w pierwszej połowie długo potrafi utrzymać się w posiadaniu piłki, ale teraz rozgrywa ją znacznie wolniej. Z rozbijaniem tych ataków Manchester nie ma większych problemów.

60 minuta Angel Di Maria znów strzelał z dystansu. Piłka skozłowała przed De Geą, ale ten i tak pewnie ją złapał.

58 minuta Obolały Lukaku opuszcza boisko. Na razie wydaje się, że chwilowo, ale niewykluczone, że niezbędna będzie zmiana. To byłaby ogroman strata dla Manchesteru.

22:16 Trzeci dublet Romelu Lukaku w ciągu tygodnia

57 minuta Di Maria wyszedł do prostopadłego podania, podciął piłkę nad de Geą i ta wylądowała w siatce. Golanie ma, bo sędzia odgwizdał spalonego.

56 minuta Porto prowadzi 2:1. W tej chwili zanosi się na dogrywkę!

53 minuta Lindelof sprzątnął piłkę sprzed noda Alvesowi, który znowu dynamicznie włączył się do akcji ofensywnej i czekał już na nią w polu karnym.

52 minuta W Paryżu wciąż leje. Od kilkudziesięciu minut coraz trudniej jest się odnaleźć w takich warunkach Mbappe, który po raz kolejny zgubił właśnie piłkę.

22:08 Juna Bernat, strzelec gola dla PSG, jest w barwach paryżan niezwykle skuteczny. W ośmiu meczach Ligi Mistrzów ma już trzy trafienia. Przez cztery lata gry w Bayernie zanotował dwa trafienia.

3 - @JuanBernat has scored more @ChampionsLeague goals for @PSG_English (three in eight matches) than he did in four years at FC Bayern (two goals). Revenge. #PSGMUNpic.twitter.com/tUwhEZ7OC1 — OptaFranz (@OptaFranz) 6 marca 2019

48 minuta PSG uparcie próbuje dośrodkowań jakby zapomniało, że w polu karym brakuje dziś świetnie grającego głową Edinsona Cavaniego.

46 minuta PSG zaczęło drugą połowę.

21:48 Jeden gol dzieli Manchester od awansu. W drugim spotkaniu Porto remisuje z Romą 1:1.

45 minuta Rsshford nie opanował piłki, a gdyby to zrobił byłby już z nią w polu karnym niemal sam przed Buffonem. Po tek akcji sędzia kończy pierwszą część.

44 minuta PSG nie wykorzystało szansy na kontrę po stracie Dalota. Mbappe tym razem okazał się szybszy od piłki i zgubił ją po przypadkowym zagraniu piętą.

43 minuta Dalot przedarł się prawą stroną, dograł w pole karne, piłka odbiła się od zawodnika PSG i poleciała w stronę bramki. Buffon zachował czujność. Futbolówka wylądowała w jego rękach.

41 minuta Young przypadkiem, ale skutecznie zgrywa piłkę głową do de Gei. Bylo trochę nerwowo.

37 minuta Po drugim golu gości PSG gra o wiele mniej odważnie. Dwie bramki, stracone w takich okolicznościach, odbiły się na pewności siebie gospodarzy.

36 minuta Rashord myli się o centymetry będąc sam przed Buffonem. Sędzia i tak odgwizdał spalonego.

35 minuta Zmiana w PSG. Dalot zmienia Bailly'ego. Kontuzja.

34 minuta PSG po raz kolejny próbuje akcji oskrzydlającej i po raz kolejny dochodzi do dośrodkowania. Di Maria złożył się do strzału wolejem, huknął mocno, ale piłka nie leciała nawet w światło bramki i trafiła na dodatek gracza Manchesteru.

29 minuta 1:2 dla Manchesteru. Buffon wypuszcza piłkę po uderzeniu z dystansu Rashforda, dopada do niej Lukaku i trafia z kilku metrów do pustej bramki.

21:29 Przygniatająca statystyka.

After 25 minutes... pic.twitter.com/sJrvoRIwGx — Nick Harris (@sportingintel) 6 marca 2019

21:28 TYMCZASEM ZMIANA WYNIKU W PORTO. W 26. minucie gospodarze objęli prowadzenie po trafieniu. Soareza.

21:25 W Parku Książąt oglądamy dziś króla asyst tej edycji.

Most assists in the #UCL so far this season:



Kylian Mbappé (5)

Memphis Depay (4)

Riyhad Mahrez (4)



The 20-year-old leading the way. pic.twitter.com/jZU5lkbwZd — Squawka Football (@Squawka) 6 marca 2019

23 minuta Poza sytuacją z drugiej minuty Manchester ani razu nie zagroził bramce Buffona.

21 minuta Angel Di Maria aktywny. Teraz huknął z dystansu. Pomylił się zaledwie o metr.

20 minuta Bernat znów pozostawiony bez opieki. Miał sporo miejsca, bo spóźnił si za nim Young. Strzelał z pola karnego i trafił prosto w De Geę.

21:18 PSG po golu Bernata nieco odetchnęło.

16 minuta Mbappe znów wypuszczony w pojedynek biegowy. Ucieka obrońcom jak chce. Teraz strzelał z ostrego kąta, trafił w boczną siatkę.

14 minuta Wyśmienita szansa Alvesa. Di Maria dograł mu ze skrzydła piłkę pod nogi, Brazylijczyk uderzył z woleja. Ale bardzo niecelnie.

12 minuta Jest odpowiedź! I remis! Znów urwał się Mbappe, znów podał wzdłuż bramki, tym razem precyzyjnie, bo skutecznie zagranie na długim słupku zamknął Bernat.

10 minuta Błąd Shawa, który przepuścił piłkę w polu karnym. Mbappe mógł posłać dośrodkowanie, zrobił to, ale trafił właśnie prosto w Shawa.

1:51 - Romelu Lukaku's goal for Man Utd after just 1 minute 51 seconds is their fastest scored in a Champions League knockout match since Wayne Rooney scored after 63 seconds against Bayern Munich in March 2010. Lightning. #PSGMUN — OptaJoe (@OptaJoe) 6 marca 2019

21:10 Gol Lukaku (111 sekund po pierwszym gwizdku) najszybszym trafieniem Manchesteru w fazie pucharowej od dziewięciu lat. Wayne'a Rooneya (63 sekundy) przeciwko Bayernowi Belg nie pobił.

7 minuta Było blisko. Mbappe mija się o centymetry z piłką zagraną wzdłuż bramki!

5 minuta PSG w końcu pod polem karnym gości. Szarżował Di Maria, dośrodkował, ale piłka zatrzymała się na głowie środkowego obrońcy.

2 minuta 1:0 dla Manchesteru! Koszmarny błąd Kehrera. Obrońca gospodarzy odgrywał piłkę do swojego bramkarza, zrobił to za lekko i przejął ją Lukaku. Belg minął Buffona i trafił do pustej bramki.

1 minuta Pierwsza minuta i od razu na murawie leży Di Maria. Faulu jednak nie było. Gra i tak na chwilę przerwana.

1 minuta Początek spotkania!

20:57 Zadanie niemożliwe do wykonania? Jak wyliczono, jeszcze żaden klub nie awansował do kolejnej rundy fazy pucharowej przegrywając pierwsze spotkanie na swoim boisku dwoma bramkami.

2 - No club has ever progressed to the next round of the Champions League after losing the first leg of a knockout match at home by two or more goals (34 previous cases). Task. pic.twitter.com/xTecKpHGjO — OptaJoe (@OptaJoe) 6 marca 2019





20:52 Manchester wierzy. Przed meczem przypomniano chwile z zakończonej sukcesem Czerwonych Diabłów edycji 1998/1998.

20:49 W Manchesterze mnóstwo nieobecnych. Trener Solskajer nie może skorzystać z aż siedmiu zawodników. Największą stratą wydaje się być brak Paula Pogby, który pauzuje za czerwoną kartkę.

20:46 Manchester: De Gea - Young, Bailly, Smalling, Lindelof, Shaw- McTominay, Fred, Pereira - Rashford, Lukaku

20:46 PSG: Buffon - Kehrer, T. Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Verratti, D. Alves, Draxler, Di Maria - Mbappe

20:43 We wtorkowych meczach awans wywalczyły Ajax Amsterdam i Tottenham.

20:43 - Wszyscy byliśmy przekonani, że wkrótce nadejdzie moment przełamania. Kogoś takiego jak on potrzebujemy w polu karnym rywali, a Romelu chyba zbyt często chciał być w innych sektorach boiska - powiedział o Lukaku trener Czerwonych Diabłów Ole-Gunnar Solskjaer.

20:41 Nadzieje gości na odwrócenie losów dwumeczu wiążą się głównie z odzyskaniem skuteczności przez Romelu Lukaku. Belgijski napastnik w ostatnich dwóch występach ligowych uzyskał cztery gole, a wcześniej nie trafił do siatki w kolejnych 11 spotkaniach.

20:41 Mbappe strzelił w tym sezonie już 29 goli, w tym 24 w Ligue 1 oraz cztery w Champions League, w tym jednego właśnie na Old Trafford. Od kiedy w trener Thomas Tuchel nie może korzystać z Neymara i Cavaniego francuski skrzydłowy w każdym spotkaniu wpisał się na listę strzelców.

20:40 Źródło: Newspix W pierwszym meczu Manchester miał sporo problemów z Mbappe

20:40 Brazylijczyk i Urugwajczyk wciąż nie są zdolni do gry. Paryżanie wciąż mogą jednak liczyć na młodziutkiego Kyliana Mbappe. Francuz ostatnio nie zawodzi.