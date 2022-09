Mbappe rozprawił się z Juventusem. Nieskuteczny Milik

Kontuzja Karima Benzemy w meczu Ligi Mistrzów Karim Benzema... czytaj dalej » Już w pierwszej kolejce najlepszych klubowych rozgrywek doszło do wielkiego hitu, choć z wyraźnym faworytem. Paryski gwiazdozbiór w rozgrywki ligowe wszedł - w przeciwieństwie do Juventusu - wybornie. No tego od początku sezonu w znakomitej formie jest tercet: Leo Messi, Neymar, Mbappe.

Jeśli chodzi o Starą Damę, to od niespełna tygodnia wiadomo było, że z powodu kontuzji kostki na Parc des Princes nie zagra Wojciech Szczęsny. Trener Massimiliano Allegri znalazł za to miejsce w pierwszym składzie dla Milika, który znakomicie przywitał się z Serie A - w trzech występach uzyskał już dwa gole.

Mbappe przebił wyczyn Messiego

To właśnie napastnik reprezentacji Polski stanął przed szansą otwarcia wyniku wtorkowego meczu. Jego strzał z dość ostrego kąta nie zagroził jednak Gianluigiemu Donnarummmie.

Jak grać i strzelać pokazali turyńczykom gospodarze. W 5. minucie Neymar cudownie podał piłkę za plecy rywali, a Mbappe od razu zdecydował się na strzał z powietrza. Bramkarz Juve Mattia Perrin zareagował, ale nie zdołał skutecznie interweniować. Paryż oszalał po raz pierwszy.

Odpowiedź przyjezdnych mogła przyjść po kwadransie. Juan Cuadrado idealnie dośrodkował na głowę Milika, ale Donnarumma ładnie i instynktownie odbił piłkę po uderzeniu Polaka. Dobitka Filipa Kosticia była niecelna.

Kiedy Juventus zaczął radzić sobie coraz lepiej, paryżanie podwyższyli prowadzenie. Tym razem w piękną akcję zaangażowanych było trzech graczy: Marco Verratti, Achraf Hakimi i Mbappe. W 22. minucie francuski napastnik uzyskał dublet, dokładając 35. gola w karierze w Lidze Mistrzów (Pucharze Europy). W klasyfikacji wszech czasów przeskoczył tym samym Gerda Muellera i zrównał się z Edisonem Cavanim. 23-latek zrobił to szybciej niż sam Messi.



Age at 35th Champions League goal:



Kylian Mbappé: 23 years, 260 days

Leo Messi: 23 years, 307 days

Raúl González: 25 years, 82 days

Karim Benzema: 26 years, 69 days

Thomas Müller: 26 years, 185 days

Cristiano Ronaldo: 27 years, 59 days#UCLpic.twitter.com/Gee1a4VU6j — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 6, 2022





Niedługo po zmianie stron Mbappe mógł mieć już na koncie hat-tricka. Piłka po jego uderzeniu zatrzymała się jednak na bocznej siatce. Inna sprawa, że Francuz powinien w tej sytuacji dograć piłkę do wychodzącego na czystą pozycję Neymara. Mogło być już po zawodach. A zamiast tego, w 53. minucie Juventus strzelił kontaktowego gola. Po idealnym dośrodkowaniu Kosticia na listę strzelców wpisał się Weston McKennie.

Mogą żałować

Bramka dodała turyńczykom skrzydeł. Po chwili mógł być już remis. W końcu w polu karnym PSG pokazał się Dusan Vlahović. Jego strzał głową ładnie odbił jednak Donnarumma. Na dobitkę szansę miał Milik, ale nie sięgnął piłki. W 68. minucie Polaka zastąpił Manuel Locatelli.

Włoski pomocnik rozruszał nieco ofensywne poczynania zespołu. W 81. minucie miał szansę na wyrównującego gola. Najpierw jego strzał został zablokowany, a chwilę później kolejną udaną interwencję zaliczył jego rodak w bramce PSG.

W końcówce paryżanie mogli i powinni zamknąć już mecz, jednak ani Neymar, ani Mbappe nie zdołali pokonać Perrina. Mimo to, nową edycję Champions League zaczęli od wywalczenia trzech punktów.

Wyniki wtorkowych meczów 1. kolejki Ligi Mistrzów:

Grupa E

Dinamo Zagrzeb - Chelsea Londyn 1:0

FC Salzburg - AC Milan 1:1

Grupa F

Celtic Glasgow - Real Madryt 0:3

RB Lipsk - Szachtar Donieck 1:4



Grupa G

Borussia Dortmund - FC Kopenhaga 3:0

Sevilla - Manchester City 0:4



Grupa H

Paris Saint-Germain - Juventus Turyn 2:1

Benfica Lizbona - Maccabi Hajfa 2:0

Program środowych meczów 1. kolejki:



Grupa A

Ajax Amsterdam - Rangers FC (18.45)

Napoli - Liverpool (21.00)



Grupa B

Club Brugge - Bayer Leverkusen (21.00)

Atletico Madryt - FC Porto (21.00)



Grupa C

Barcelona - Viktoria Pilzno (21.00)

Inter Mediolan - Bayern Monachium (21.00)



Grupa D

Eintracht Frankfurt - Sporting Lizbona (18.45)

Tottenham Hotspur - Olympique Marsylia (21.00)