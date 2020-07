Ikona pożegnała się z Paryżem. "Kapitan do ostatniego dnia"

Rozgrywki Ligue 1 zostały przedwcześnie zakończone już pod koniec kwietnia. Aby przygotować się do turnieju finałowego Ligi Mistrzów, gdzie w ćwierćfinale PSG zmierzy się z Atalantą, mistrzowie Francji rozgrywają mecze sparingowe.

W spotkaniu z mistrzem Szkocji bramki zdobyli: Kylian Mbappe, Neymar, Ander Herrera oraz Pablo Sarabia. Silva wystąpił tylko w pierwszej połowie. Po przerwie zastąpił go Presnel Kimpembe.

W zespole mistrza Szkocji od 67. minuty grał Patryk Klimala, natomiast na ławce rezerwowych PSG siedział bramkarz Marcin Bułka.

"Pozostanie kapitanem do ostatniego dnia"

Silva był związany z PSG od 2012 roku, przez wiele sezonów pełnił funkcję kapitana. Umowa wygasła 30 czerwca, ale Brazylijczyk zgodził się na przedłużenie jej o dwa miesiące, aby pomóc drużynie w finałowym turnieju Ligi Mistrzów, rozpoczynającym się 12 sierpnia w Lizbonie.

- Thiago Silva pozostanie kapitanem do ostatniego dnia - powiedział przed pożegnalnym meczem w Parku Książąt trener Thomas Tuchel, podkreślając lojalność Brazylijczyka. Będący w tej samej co Silva sytuacji Urugwajczyk Edinson Cavani i Belg Thomas Meunier nie wyrazili zgody na przedłużenie kontraktów do końca sierpnia.

Przed wyjazdem do stolicy Portugalii PSG rozegra dwa mecze - o Puchar Francji przeciwko Saint-Etienne (24 lipca) oraz o Puchar Ligi z Olympique Lyon (31 lipca).