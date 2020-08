Lewandowski centymetry od gola. Bayern gra finał Ligi Mistrzów

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

21:49 Bez bramek do przerwy, chociaż okazji nie brakowało. Najlepsze dla Bayernu miał Robert Lewandowski, który najpierw trafił w słupek, a potem, w kolejnej akcji, oddał strzał głową prosto w ręce bramkarza. Bawarczyków raz uratował Neuer, wygrywając pojedynek sam na sam z Neymarem.

46 minuta Coman pada w polu karnym po starciu z Kehrerem. Będzie karny? Nic z tego! Kontrowersyjna sytuacja.

45 minuta Strata Bayernu przed własną bramką. Mbappe miał doskonałą okazję, sporo miejsca w polu karnym, tyle że uderzył prosto w Neuera.

45 minuta Długo konstruował akcję Bayern, w końcu zagrana piłka do Muellera wyszła za linię końcową. Kimpembe wygrał pojedynek bark w bark z Niemcem, co okazało się kluczowe dla niepowodzenia tego ataku.

42 minuta Kapitalny rajd Neymara, który przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów. Brazylijczyk podał do Di Marii, a ten zaliczył stratę.

Robert Lewandowski has attempted as many shots as he has completed passes (2) in the first 25 minutes against PSG. #UCLFinal — Squawka Football (@Squawka) August 23, 2020

21:40 Mało podań Lewandowskiego, tyko dwa w pierwszych 25 minutach

38 minuta Kimmich zacentrował w szesnastkę, ale dobrze ustawiony gracz paryżan bez problemów wybił piłkę głową. Futbolówka wróciła jeszcze w pole karne, tyle że zanim wyszła za linię końcową nie zdążył przejąć jej żaden gracz Bayernu.

38 minuta Lewandowski faulowany przez Marquinhosa. Będzie rzut wolny dla Bayernu około 35 metrów od bramki PSG.

37 minuta Pierwsze dziesięć minut dla Bayernu, kolejny kwadrans dla PSG, od dziesięciu minut znów groźńiejszy jest mistrz Niemiec.

36 minuta Coman szukał dośrodkowaniem Lewandowskiego. Piłka w rękach Navasa.

21:35 Lewandowski miał dwie szanse na gola. Raz przeszkodził słupek, raz Navas.

35 minuta Alaba długim zagraniem szukał w polu karnym Gnabry'ego. Reprezentant Niemiec robił, co mógł, ale do wysokiej piłki nie doszedł.

34 minuta Coman dzisiaj nieco groźniejszy na skrzydle niż Gnabry. Przed chwilą wygrał kolejny pojedynek z Kehrerem. Zabrakło tego, czego brakowało do tej pory - dokładności, tym razem przy dośrodkowaniu.

31 minuta Lewandowski, tym razem głową, z trudnej pozycji. Prosto w Navasa!

31 minuta Strzał Comana zablokowany, Lewandowskiego - też. Paryski mur trzyma się dobrze.

21:30 Dla Boatenga finał się już skończył...

29 minuta Strzał gracza PSG zablokowany, piłka nieznacznie mija bramkę Bayernu.

28 minuta Davies nie poradził sobie z Kehrerem. Faul, kartka, a co gorsza rzut wolny dla PSG z boku pola karnego.

27 minuta Bawarczycy nie dają rozręcić się Neymarowi. Brazylijczyk przed momentem powalony na ziemię przez Muellera.

26 minuta Zła wiadomość dla kibiców Bayernu. Nicklas Suele zmienia Boatenga, któremu odnowił się uraz z półfinału.

24 minuta Znakomita okazja. Di Maria strzelał z pola karnego i przeniósł piłkę nad poprzeczką. To powinna być bramka!

22 minuta Słupek po strzale Lewandowskiego! Bardzo dobre przyjęcie piłki w polu karnym, obrót, uderzenie wolejem. Zabrakło niewiele!

21 minuta Bayern ne potrafi rozwinąć skrzydeł, Lewandowski na razie odcięty od podań.

20 minuta Kolejna próba prostopadłego zagrania. Gnabry podawał pod linię końcową. Ciut za mocno, Kimmich nie zdążył.

21:19 Źródło: PAP/EPA Finał Ligi Mistrzów. Walka od pierwszych minut

18 minuta Wielkie szczęście Bayernu! Neymar był sam na sam z Nuerem, szukał miejsca, by posłać piłkę między jego nogami. Niemal się udało, bo Niemiec zatrzymał futbolówkę zmierzającą do siatki końcem buta, szczęścliwie!

17 minuta Davies poszedł na obieg, dostał podanie pod linię końcową, ale mimo tego, że jest piekielnie szybki to do niego nie zdążył.

15 minuta Mbappe znów zatańczył z piłką w polu karnym, ponownie uderzył i ponownie został zablokowany. Tym razem przez Kimmicha. Sporo miejsca ma Francuz, monachijczycy muszą uważać.

14 minuta Mbappe strzela z pola karnego, Goretzka blokuje. Było gorąco pod bramką Bayernu. Poważne ostzreżenia dla mistrzów Niemiec.

13 minuta Coman ładnie przedarł się przed polem karnym i wpadł na... Muellera. Piłka odbiła się od Niemca i nie było z tej akcji pożytku.

21:11 Historyczne zdjęcie. Czy to nowi królowie Europy?

11 minuta Dośrodkowanie Neymara z rzutu rożnego niedokładne.

10 minuta Teraz dośrodkowanie Kehrera wybił głową z kolei Boateng. Będzie rzut rożny. PSG powoli przejmują inicjatywę.

10 minuta Po rzucie wolnym dobrze główkował Davies i PSG zacznie z autu.

9 minuta Szybkośc Mbappe dała o sobie znać. Francuz faulowany przez Goretzkę w okolicach pola karnego niemieckiego zespołu.

8 minuta Kimmich powstrzymany na skrzydle przez Bernata, który ma coś do udowodnienia. Hiszpan jeszcze kilkanaście miesięcy temu był graczem Bawarczyków, którzy pozbyli się go lekką ręką.

7 minuta Piłka częściej w posiadaniu graczy Bayernu, ciężar gry na razie głównie na połowie PSG.

6 minuta Thiago bardzo niecelnie z dystansu. Pierwszy strzał w tym meczu.

21:04 Przypomnienie składów.

3 minuta Kimmich wykonał rzut wolnej z bocznej strefy, dobrze w okolicach pola karnego główkował zawodnik PSG.

2 minuta Bayern też atakuje wysoko. Goretzka po przechwycie źle rozprowadził piłkę przed polem karnym paryżan i od bramki zacznie Navas.

1 minuta Pressing PSG już pod bramką Neuera. Pierwsze wybicie bramkarza Bayernu niedokładne, w aut.

1 minuta Gramy!

20:59 Zespoły już na murawie. Spotkanie poprowadzi Włoch Daniele Orsato.

20:40 Partnerka piłkarza Bayernu Alphonso Daviesa broni barw ekipy PSG, która jest już w półfinale Ligi Mistrzów. Kanadyjska para liczy więc na dublet.

Alphonso Davies and girlfriend Jordyn Huitema could become the first couple to win both the men’s and women’s Champions League in the same season pic.twitter.com/F83YTKlWTm — ESPN FC (@ESPNFC) August 23, 2020

20:34 Były obawy o formę fizyczną Boatenga, były reprezentant Niemiec ostatecznie znalazł się w składzie. Podobna sytuacja miała miejsce w ekipie rywali. PSG rozpocznie z Keylorem Navasem w bramce, który wyleczył się po drobnym urazie, którego doznał w ćwierćfinałowym starciu z Atalantą (2:1).

20:21 To 65. w historii finał najważniejszych piłkarskich rozgrywek w Europie (wcześniej znanych pod nazwą Puchar Europy). PSG zagra w nim po raz pierwszy, Bayern - jedenasty (pięciokrotnie wygrywał)

20:20 Droga Bayernu do finału:



Crvena Zvezda Belgrad 3:0, 6:0 (faza grupowa),

Tottenham Hotspur 3:1, 7:2 (faza grupowa),

Olympiakos Pireus 2:0, 3:2 (faza grupowa),

1/8 finału - Chelsea Londyn 4:1, 3:0

1/4 finału - Barcelona 8:2 (jeden mecz)

1/2 finału - Olympique Lyon 3:0 (jeden mecz)



( 10 zwycięstw; bramki: 42-8.) .

20:20 Droga PSG do finału:



Real Madryt 3:0, 2:2 (faza grupowa),

Club Brugge 1:0, 5:0 (faza grupowa),

Galatasaray Stambuł 5:0, 1:0 (faza grupowa),

1/8 finału - Borussia Dortmund 2:0, 1:2,

1/4 finału - Atalanta Bergamo 2:1 (jeden mecz),

1/2 finału - RB Lipsk 3:0 (jeden mecz)



(8 zwycięstw, 1 remis i 1 porażka; bramki: 25-5) .

20:05 Na ławce paryżan znalazł się polski bramkarz - Marcin Bułka.

20:04 Skład PSG bez Marco Verrattiego, na którego powrót liczyli z pewnością paryscy kibice.

20:02 Jedna zmiana w składzie Bayernu w porównaniu ze spotkaniami z Barceloną i Lyonem. Perisicia zastąpił Coman. W obronie nie zabraknie Jerome'a Boatenga, który zmagał się ostatnio z urazem.

19:59 PSG: Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Paredes, Herrera, Neymar, Di María, Mbappe

19:57 Bayern: Neuer - Kimmich, Alaba, Boateng, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Mueller, Coman - Lewandowski

18:46 Trudno wskazać faworyta niedzielnego finału. Po wcześniejszych spotkaniach Bayernu pojawiły się jednak głosy, że na PSG powinien nieco zmienić taktykę.

18:45 Piłkarze PSG za sukces w LM mogą liczyć na gigantyczną premię.

18:42 Finał Ligi Mistrzów poprowadzi Włoch Daniele Orsato.

18:41 Do tej pory Lewandowski uzyskał 15 goli w dziewięciu występach LM i brakuje mu tylko dwóch trafień do rekordu sezonu Portugalczyka Cristiano Ronaldo sprzed sześciu lat.

18:39 Pod wrażeniem formy "Lewego" jest także były mistrz świata z reprezentacją Niemiec Lothar Matthaeus.

18:37 W swoich piłkarzy, z Robertem Lewandowskim na czele, wierzy trener Bawarczyków Hansi Flick.

18:36 Pewności siebie nie brakuje też jednej z gwiazd PSG - Kylianowi Mbappe.

18:35 Bramkarz Bayernu Manuel Neuer jest pewny końcowego sukcesu.

18:33 Z kolei PSG bez problemów rozprawiło się z RB Lipsk.

18:33 W półfinale LM Bayern pewnie ograł Olympique Lyon.

18:31 Robert Lewandowski albo rezerwowy bramkarz PSG Marcin Bułka. Jeden z nich będzie piątym Polakiem, który wygra Puchar Europy

18:25 Polskich kibiców szczególnie interesuje oczywiście forma Roberta Lewandowskiego. Nasz napastnik pewnie prowadzi w klasyfikacji na króla strzelców LM, mając na koncie 15 goli.

18:22 Niedzielny mecz przyniesie szósty triumf w Pucharze Europy-Lidze Mistrzów mającego 120-letnią historię Bayernu albo pierwszy świętującego w tym roku jubileusz 50-lecia PSG.