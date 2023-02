Bayern podbił Paryż w hicie. Ale strzelec gola nie świętował

Przygotowania Barcelony do starcia z Bayernem w Lidze Mistrzów

Ostatnio te zespoły, będące liderami odpowiednio Ligue 1 i Bundesligi, rywalizowały ze sobą w kwietniu 2021 roku w ćwierćfinale LM. W Monachium paryżanie wygrali 3:2, w stolicy Francji lepszy był Bayern - wygrał 1:0. Do półfinału awansowało PSG dzięki nieobowiązującej już regule o większej liczbie goli zdobytych na wyjeździe.

Wcześniej drużyny te zmierzyły się w sierpniu 2020 roku w finale w Lizbonie, gdzie Bayern zwyciężył 1:0.

Zostało szesnastu najlepszych. Ściągawka przed 1/8 finału Ligi Mistrzów Liga Mistrzów... czytaj dalej » Tym razem ich starcie wyrastało na absolutny hit 1/8 finału. W lepszych nastrojach do rywalizacji przystępowali Bawarczycy, bo paryżanie borykali się w ostatnim czasie z gigantycznymi problemami kadrowymi. Dość powiedzieć, że do ostatnich godzin przed meczem we francuskiej stolicy niepewny był los Leo Messiego i Kyliana Mbappe. Ostatecznie pierwszy z nich zdołał się wykurować i zaczął od pierwszej minuty, a drugi usiadł na ławce rezerwowych.

Bayern z dużą przewagą

Od początku spotkania to Bayern miał inicjatywę i zdecydowanie częściej budował ataki. Szczególnie aktywny na lewej stronie był Kinsgley Coman, ale brakowało konkretów, Gianluigi Donnarumma w bramce miejscowych nie musiał się wysilać.

Po raz pierwszy naprawdę gorąco zrobiło się, kiedy Benjamin Pavard świetnym podaniem wprowadził w pole karne Jamala Musialę, ale tego ostatniego świetną interwencją zatrzymał Sergio Ramos. Kolejne ostrzeżenie przyszło ze strony Eric Maxima Choupo-Motinga, który wygrał walkę powietrzną, ale uderzył minimalnie obok słupka. Bayern był coraz bliżej, a PSG raziło nieporadnością. Były straty pod własnym polem karnym, a nawet wyrzuty z autu potrafiły lądować pod nogami rywali.

Tuż przed przerwą piłkę przed polem karnym zebrał Joshua Kimmich, ale jego mocny, płaski strzał zdołał obronić Donnarumma.

Ostatecznie przed przerwą gole nie padły, co było dobrą wiadomością wyłącznie dla PSG. Paryżanie w 45 minut nie byli w stanie wypracować praktycznie żadnej groźnej akcji. Tą najgroźniejszą było bodaj uderzenie Messiego w mur z rzutu wolnego. Bardzo wiele o obrazie meczu mówiły statystyki - Bayern wypracował sobie dziewięć okazji bramkowych, PSG jedną. Wielki hit Ligi Mistrzów rozczarowywał.

Szybki gol po przerwie

Trener Bayernu Julian Nagelsmann mógł być względnie zadowolony z postawy swojej ekipy, ale w przerwie i tak zdecydował się na zmianę. Joao Cancelo wymienił na Alphonso Daviesa i szybko okazało się, że trafił w dziesiątkę. Już osiem minut po wznowieniu gry Kanadyjczyk idealnie wrzucił piłkę w pole karne, a na piłkę idealnie nabiegł Coman. Uderzył idealnie i dał Bayernowi prowadzenie. Były piłkarz paryżan nie świętował, choć znów ich pogrążył, to przecież strzelił też jedynego gola w finale Ligi Mistrzów w 2020 roku.

Źródło: Getty Images Kingsley Coman nie świętował gola przeciwko PSG

PSG nie miało na co czekać. Chwilę później na murawie był już Mbappe. Tyle że to znów Bayern był blisko gola. Świetny strzał nożycami Choupo-Motinga obronił Donnarumma, to samo zrobił za moment po mocnym uderzeniu głową Pavarda.

Przebudzenie nastąpiło po 70. minucie. Jedna piłka za linię obrony mogła odmienić losy meczu, bo najszybszy - jakżeby inaczej - był Mbappe. Francuz przegrał jednak pojedynek sam na sam z Yannem Sommerem, a gdy trafił z dobitki, sędzia pokazał pozycję spaloną.

To było ostrzeżenie, którego Bayern nie odczytał poprawnie. Kilka minut później na lewym skrzydle urwał się Nuno Mendes i wyłożył do Mbappe, który zapakował piłkę do siatki. Parc des Princes oszalał z radości, ale za wcześnie. Asystujący Portugalczyk był w tej sytuacji na spalonym.

W końcówce spotkania PSG częściej dochodziło do głosu, potrafiło być naprawdę groźne, ale ostatecznie nie zdołało wyrównać. Mimo że w doliczonym czasie gry grało w przewadze po drugiej żółtej kartce dla Pavarda. Bliżej ćwierćfinału jest Bayern. Rewanż 8 marca w Monachium.

PSG - Bayern 0:1 (0:0)

Bramka: Coman (53')

Program i wyniki i program 1/8 finału Ligi Mistrzów (wszystkie mecze o godz. 21.00):

wtorek, 14 lutego

AC Milan - Tottenham Hotspur 1:0

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium 0:1

środa, 15 lutego

Club Brugge - Benfica

Borussia Dortmund - Chelsea

wtorek, 21 lutego

Liverpool - Real Madryt

Eintracht Frankfurt - Napoli

środa, 22 lutego

RB Lipsk - Manchester City

Inter - FC Porto