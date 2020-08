Bayern lepszy w wielkim finale. Lewandowski z pierwszym triumfem w Lidze Mistrzów

Już w środę pierwszy ćwierćfinał Ligi Mistrzów. W Lizbonie PSG zmierzy się z Atalantą Bergamo. Paryżanie mocno przygotowują się do starcia z włoską rewelacją rozgrywek.

Mecz Bayernu z PSG był w światowych mediach zapowiadany m.in. jako starcie milionerów z PSG z kolektywem Bayernu. Pojawiały się też sugestie, że to przede wszystkim starcie liderów obu zespołów - Roberta Lewandowskiego i Brazylijczyka Neymara. Jak się okazało, w finałowym meczu LM więcej było twardej walki niż fajerwerków technicznych największych gwiazd.

Stawka meczu odbiła się na grze

Początek spotkania był bardzo nerwowy w wykonaniu obu ekip. Po niecelnych zagraniach było widać, że piłkarze czują presję związaną z grą w wielkim finale LM. Oba zespoły zdawały sobie sprawę z atutów ofensywnych rywali, dlatego przede wszystkim pilnowały, by nie popełnić błędu w defensywie. Pierwsza składna akcja miała miejsce dopiero w 14. minucie, kiedy na bramkę rywali strzelał Kylian Mbappe, ale został zablokowany.

Cztery minuty później paryżanie byli już bardzo bliscy objęcia prowadzenia. Po błyskawicznej kontrze Neymar znalazł się sam na sam z Manuelem Neuerem, ale górą w tym pojedynku był kapitan Bayernu. Bawarczycy w swoim stylu od początku meczu starali się grać wysokim pressingiem. Okazja Brazylijczyka pokazała im jednak, że muszą być czujniejsi, by nie dać ograć się szybkimi podaniami w środku pola.

Źródło: PAP/EPA Po tym strzale Lewandowski trafił w słupek

Szanse Lewandowskiego

Na odpowiedź Bayernu nie trzeba było długo czekać. W 22. minucie Lewandowski doskonale obrócił się z piłką w polu karnym rywali i strzelił w słupek. Centymetrów brakowało "Lewemu" do 16. trafienia w tegorocznej Lidze Mistrzów. Polski napastnik bliski gola był także w 32. minucie, ale wówczas jego strzał głową obronił Keylor Navas (powrócił na finał do bramki PSG po kontuzji).

Do przerwy dwie bardzo dobre okazje mieli jeszcze mistrzowie Francji - najpierw przestrzelił Angel di Maria, a innym razem Mbappe uderzył za słabo, będąc niepilnowanym na środku pola karnego przeciwników.

Źródło: PAP/EPA Navas broni strzał Lewandowskiego

Coman zadecydował

Po zmianie stron tempo nieco spadło. Oba zespoły twardo walczyły o każdą piłkę, ale składnych akcji było jak na lekarstwo. Aż przyszła 59. minuta. Wówczas Bayern zaatakował większą liczbą piłkarzy, Joshua Kimmich posłał idealne podanie w pole karne na głowę Kingsleya Comana, a Francuz strzałem po koźle pokonał Navasa. Trener Hansi Flick miał nosa. Coman pojawił się bowiem w wyjściowym składzie w miejsce Ivana Perisicia.

Piłkarze PSG jeszcze nie otrząsnęli się po tym ciosie, a już mogło być 2:0. Na ich szczęście Presnel Kimpembe w ostatnim momencie zdjął piłkę z nogi Lewandowskiego. Chwilę później swoją okazję na drugie trafienie miał Coman.

Paryżanie na odpowiedź czekali aż do 70. minuty. Wówczas Marquinhos stanął oko w oko z Neuerem, ale bramkarz Bayernu był na posterunku. Poza tą okazją PSG miało olbrzymie problemy, by zagrozić przeciwnikom. Do końcowego gwiazdka obie drużyny ambitnie starały się o gola, ale więcej ich już nie strzelono.

Źródło: Getty Images Coman strzela gola

"Lewy" przeszedł do historii

Bayern wygrał wszystkie mecze w obecnej edycji Ligi Mistrzów i zasłużenie sięgnął po szósty Puchar Europy. Jednym z jego liderów był bez wątpienia Lewandowski, dla którego był to drugi finał LM w karierze (w 2013 roku jego Borussia Dortmund przegrała z Bayernem).

"Lewy" został piątym polskim piłkarzem, który wzniósł Puchar Europy. Wcześniej na listę triumfatorów tych rozgrywek trafili Zbigniew Boniek (z Juventusem Turyn), Józef Młynarczyk (z FC Porto), Jerzy Dudek (z Liverpoolem) i Tomasz Kuszczak (z Manchesterem United), który jako jedyny z wymienionych nie zagrał w finale.

Bayern - PSG 1:0 (0:0)

Bramka: Kingsley Coman (59')

Bayern: Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Jerome Boateng (25' Niklas Suele), David Alaba, Alphonso Davies - Serge Gnabry (68' Philippe Coutinho), Thiago Alcantara, Thomas Mueller, Leon Goretzka, Kingsley Coman (68' Ivan Perisić) - Robert Lewandowski.



PSG: Keylor Navas - Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat - Ander Herrera (72' Julian Draxler), Marquinhos, Leandro Paredes (65' Marco Verratti) - Angel Di Maria (80' Maxim Choupo-Moting), Kylian Mbappe, Neymar.