Mbappe chce wypełnić swoją misję. "Właśnie po to przyszedłem do tego klubu"

Łącznie PSG wywalczyło dziewięć tytułów na krajowym podwórku. Więcej - 10 - mają jedynie ekipy Olympique Marsylia i Saint-Etienne. W Europie jedyny sukces udało się stołecznej drużynie odnieść w 1996 roku, kiedy sięgnęła po nieistniejący już Puchar Zdobywców Pucharów.

9 lat czekania

Zmienić ten stan miały inwestycje katarskich szejków, którzy przejęli klub dziewięć lat temu. Przez ten czas wydali ponad miliard euro na transfery, w tym rekordowe 222 mln na Brazylijczyka Neymara, którego kupili z Barcelony.

Tego samego roku ściągnęli również Mbappe. Za 18-letniego wówczas piłkarza zapłacili łącznie 180 mln euro, czyniąc go najdroższym w historii nastolatkiem.

- Właśnie po to przyszedłem do tego klubu. Zawsze mówiłem, że chcemy przejść do historii. Teraz mamy na to szansę. Od 2017 roku przeżyliśmy wiele rozczarowań, ale teraz jesteśmy w finale. To pokazuje, że się nie poddaliśmy - powiedział Mbappe.

PSG w drodze do finału wyeliminowało w fazie pucharowej kolejno: Borussię Dortmund, Atalantę Bergamo i RB Lipsk. Bayern, którego piłkarzem jest Robert Lewandowski, wygrywał z Chelsea Londyn, Barceloną i Olympique Lyon.

Misja Mbappe

- Sięgnięcie po Puchar Europy z francuską drużyną byłoby dla mnie wielką nagrodą. To zawsze była moja misja - dodał Mbappe

Francuski klub tylko raz wygrał Ligę Mistrzów. W 1993 roku, w finale inauguracyjnej edycji Olympique Marsylia pokonał AC Milan 1:0.

