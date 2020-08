Bramkarz Bayernu liczy na powtórkę z 2013 roku. "Teraz mamy lepszą drużynę"

W półfinale Ligi Mistrzów Bayern pokonał Olympique Lyon 3:0. Jednego z goli strzelił Robert Lewandowski. - On jest najlepszym napastnikiem na świecie. Zobaczymy, co pokaże w finale, ale mam nadzieję, że zdobędzie bramkę w starciu z PSG - powiedział trener Bayernu Hans-Dieter Flick.

Flick: Lewandowski to najlepszy środkowy napastnik na świecie

Wtedy, w sezonie 2012/13, Bayern sięgnął po tytuł w Bundeslidze, po krajowy puchar, a 25 maja w finale LM ograł na Wembley 2:1 Borussię Dortmund, z Robertem Lewandowskim, Jakubem Błaszczykowskim i Łukaszem Piszczkiem w składzie. Decydującego gola w 89. minucie, ogrywając w polu karnym i obrońców, i Romana Weidenfellera, wpakował Arjen Robben.



W Bayernie z tamtego składu zostało do dziś czterech piłkarzy - Neuer, Jerome Boateng, David Alaba i Thomas Mueller. Jego barwy reprezentuje też Lewandowski, strzelając gola za golem. W tej edycji LM uzbierał ich już 15.

Neuer: dzieciaki są w porządku

Neuer jest przekonany, że z Lewandowskim, Sergem Gnabrym, Leonem Goretzką i Alphonso Davisem w składzie, a do tego z Hansim Flickiem na trenerskiej ławce, w niedzielę powtórzą sukces sprzed siedmiu lat.

- Mamy znakomity zespół, mocniejszy od tamtego - twierdzi 34-letni bramkarz. Chwali Gnabry'ego i Goretzkę - rocznik 1995 - oraz Davisa, który 20. urodziny obchodzić będzie w listopadzie. - Dzieciaki są w porządku, naprawdę dają radę - przekonuje.

Ciepłe słowa ma też dla Flicka. - Spokój, to słowo, które charakteryzuje go najlepiej - tłumaczy. - Spokój, zwłaszcza przed meczami. Jesteśmy doskonale przygotowani niezależnie od tego, z kim przychodzi nam grać. Zawsze mamy plan, co widać po wynikach.

Widać - w ćwierćfinale Bayern rozbił Barcelonę 8:2, w walce o finał 3:0 odprawił Olympique Lyon.

Mecz z PSG w niedzielę o godz. 21.