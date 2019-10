Polscy pseudokibice zdemolowali Cagliari. Po towarzyskim meczu

Na ulicach Cagliari doszło do regularnej bijatyki

17.05. | Mieli kominiarki i rękawice używane do walk w klatkach. Do sklepu z suplementami diety w Pabianicach (woj. łódzkie) weszło ich dwunastu. - Pseudokibice demolowali wnętrze, ale zostali nakryci na gorącym uczynku - informuje policja.

To była gorąca noc na ulicach Łodzi. Policjanci, którzy rozpracowują grupy pseudokibiców, zostali zaatakowani przez kiboli. Nieoznakowany radiowóz został zepchnięty z drogi, a później napastnicy próbowali zaatakować radiowóz siekierami i kijami bejsbolowymi. Więcej o tej nocnej akcji dziś w "Faktach" TVN o 19:00 w materiale Dariusza Prosieckiego.

12.10 | Do skandalicznych scen doszło po meczu drużyny Cagliari Calcio z Pogonią Szczecin (3:1) w Cagliari. Po ostatnim gwizdku ultrasi z Polski postanowili zdemolować centrum sycylijskiego miasta i pobić się z miejscowymi pseudokibicami. W wyniku awantur włoska policja zatrzymała sześciu chuliganów z naszego kraju.

Piątkowe spotkanie obu drużyn było elementem rozliczenia transferu Sebastiana Walukiewicza do klubu na wyspie. W założeniu miał to być mecz przyjaźni. Okazało się jednak inaczej.

Bójki i demolowanie ogródków

Pijani Anglicy rozrabiali w Pradze. Zobacz zdecydowaną interwencję policji Czeska policja... czytaj dalej » Do Cagliari przybyło około 50 kibiców Pogoni. Jak relacjonuje "La Gazzetta dello Sport" po towarzyskim meczu grupa trzydziestu Polaków dopuściła się aktów wandalizmu i wywołała zamieszki w historycznym centrum miasta. Mężczyźni demolowali ogródki restauracji, rzucali krzesłami i stołami, a także używali petard hukowych. Po drodze "krzyczeli i szerzyli panikę wśród przechodniów".

- Wielu z nich było pijanych - wyjaśniła włoska agencja Ansa. Zaznaczyła, że pierwsze napięcia między Polakami a kibicami z Cagliari miały miejsce już na stadionie Sardinia Arena. To tam doszło do pierwszych bójek. Potem awantura przeniosła się na ulice, gdzie doszło do regularnych starć i zamieszek. Walczący pseudokibice używali butelek, kijów, krzeseł i innych ciężkich przedmiotów.

Po wszystkim policja zatrzymała sześciu Polaków. Spisała też trzech miejscowych pseudokibiców, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach.