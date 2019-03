Przykry powrót Messiego do kadry. Porażka i kontuzja kapitana Argentyny

Po nieudanym dla Argentyny zeszłorocznym mundialu w Rosji Leo zawiesił reprezentacyjną karierę. Ostatni raz w kadrze wystąpił 30 czerwca 2018 roku w przegranym 3:4 meczu 1/8 finału z późniejszymi mistrzami świata Francuzami. W kolejnych sześciu meczach towarzyskich Messiego brakowało. A gra Albicelestes nie porywała.

Źródło: PAP/EPA Messi ma nad czym myśleć

Daleko od formy

Angielski walec przejechał się po Czechach. Hat-trick Sterlinga W jednym z... czytaj dalej » Messi dał się namówić na powrót do kadry i wraz z nią rozpoczął przygotowania do turnieju Copa America, który rozpocznie się w połowie czerwca w Brazylii. W fazie grupowej Argentyna zmierzy się z Kolumbią, Paragwajem i Katarem. Na razie jest daleka od najwyższej formy.



Piątkowa towarzyska konfrontacja z Wenezuelą zaczęła się dla Messiego i jego kolegów fatalnie. Już w szóstej minucie Roberto Rosales posłał dalekie podanie do Salomona Rondona, a ten wygrał w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Jeszcze przed przerwą na 2:0 podwyższył kapitalnym kopnięciem zza pola karnego Jhon Murillo.

Nie zagra z Marokiem

Po zmianie stron Argentyńczycy zdołali strzelić gola kontaktowego. Akcja zaczęła się od przejęcia Messiego w środku boiska. As Barcy podał do Giovaniego Lo Celso, ten przedłużył do Lautaro Martineza. Napastnik Interu skutecznie zakończył akcję.



Kiedy wydawało się, że Albicelestes pójdą za ciosem, stracili trzecią bramkę po rzucie karnym wykonanym przez Josepha Martineza. Jakby tych nieszczęść było mało, Messi dokończył spotkanie z urazem pachwiny. Według BBC kontuzja nie jest poważna, ale kapitan Argentyńczyków i tak nie zagra we wtorkowym sparingu z Marokiem w Tangerze.



Argentyna - Wenezuela 1:3 (0:2).



Bramki: Lautaro Martinez (59) - Jose Salomon Rondon (6), Jhon Murillo (44), Josef Martinez (76).