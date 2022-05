Asysta Milika, gol Frankowskiego. Szalony koniec sezonu we Francji

W ostatniej kolejce ligowej Milik nie zdobył bramki dla Olympique Marsylia w wygranym 4:0 meczu ze Strasbourgiem, ale miał udział przy trzech golach.

Awans do Ligi Mistrzów po golu w szóstej doliczonej minucie

Najbardziej 28-letni napastnik zaimponował w 73. minucie, gdy po podaniu Amine'a Harita kapitalnie przepuścił piłkę między nogami, czym zmylił defensywę rywali, a gola strzelił Cengiz Under. W 89. minucie reprezentant Polski wpisał się do protokołu meczowego za sprawą asysty przy trafieniu Gersona.

W tym momencie marsylczycy zajmowali w tabeli Ligue 1 trzecie miejsce, które nie jest premiowane grą w Lidze Mistrzów, a jedynie w eliminacjach. Wszystko dlatego, że w równolegle rozgrywanym spotkaniu AS Monaco prowadziło w Lens 2:1. Pierwszą bramkę dla gospodarzy uzyskał Frankowski. Dla wahadłowego reprezentacji Polski było to szóste trafienie w sezonie (zgromadził też pięć asyst).

Źródło: Newspix Frankowski zanotował udany debiutancki sezon we Francji

Klub z Księstwa stracił prowadzenie - i jednocześnie wicemistrzostwo - w szóstej doliczonej przez sędziego minucie do podstawowego czasu. Gola na wagę remisu 2:2 zdobył Ignatius Ganago, który wprawił w szaleństwo władze klubu i publiczność zgromadzoną na Stade Velodrome w Marsylii.

Źródło: Getty Images Milik świętował z kolegami wicemistrzostwo kraju i awans do Ligi Mistrzów

Trafienie to oznacza, że oprócz mistrza Francji Paris Saint-Germain, w Lidze Mistrzów wystąpi Olympique, a w kwalifikacjach do tych rozgrywek - AS Monaco. Czwarty w tabeli Rennes będzie grać w Lidze Europy, a piąta Nicea w Lidze Konferencji.

Źródło: Getty Images AS Monaco rzutem na taśmę przegrało walkę o 2. miejsce

Ekstraklasę opuszczają Bordeaux i Metz, których miejsce zajmą Toulouse i Ajaccio. Trzeci od końca w tabeli ekstraklasy zespół Saint-Etienne, który awansował na 18. lokatę dzięki remisowi 1:1 w ostatniej serii gier z Nantes, zmierzy się w barażu o utrzymanie z pretendującą do Ligue 1 drużyną Auxerre.



Here's how the league table looks after a dramatic night of #Ligue1UberEats action



WHAT. A. FINAL. DAY! pic.twitter.com/wEzdhnngat — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 21, 2022





Wyniki 38. kolejki:



sobota

Angers - Montpellier 2:0

Brest - Bordeaux 2:4

Clermont - Olympique Lyon 1:2

Lens - Monaco 2:2

Lille - Rennes 2:2

Lorient - Troyes 1:1

Olympique Marsylia - Strasbourg 4:0

Nantes - Saint-Etienne 1:1

Reims - Nice 2:3

Paris Saint-Germain - Metz 5:0