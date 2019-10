Magiczne trafienia Frankowskiego. Na kadrę przyjedzie podbudowany

20.03 | Pokazać się z jak najlepszej strony i przekonać do siebie selekcjonera Adama Nawałkę - z takim celem na zgrupowanie we Wrocławiu przyjechali piłkarze czekający na występ w pierwszej reprezentacji Polski. - Nie ma dużo czasu, trzeba jak najwięcej wycisnąć z meczów z Nigerią i Koreą - podkreślił Przemysław Frankowski.

15. gol Przybyłki w MLS. Polak w czołówce najskuteczniejszych Kacper Przybyłko... czytaj dalej » Do siódmego miejsca w Konferencji Wschodniej, zajmowanego przez New England Revolution i gwarantującego grę w kolejnej fazie, Fire stracili trzy punkty. Jeszcze gorzej w tym sezonie spisują się piłkarze Orlando City, którzy zajęli przedostatnie miejsce.

Postawiono na otwartą grę

Pozbawione presji zespoły mogły postawić w niedzielę na ofensywną grę i taką też oglądali kibice na Exploria Stadium. Frankowski uaktywnił się po godzinie, gdy jego zespół prowadził z gospodarzami 3:2.

W 67. minucie przytomnym podaniem piętą w polu karnym obsłużył go Dax McCarty, a Polak, stojąc tyłem do bramki, również piętą oddał strzał, po którym piłka tuż przy słupku wtoczyła się do siatki.



FRANKIE BACKHEEL IS THIS REAL LIFE? pic.twitter.com/JFFPnIyFru — Chicago Fire (@ChicagoFire) 6 October 2019





Imponująco wyglądało również trafienie Frankowskiego na 5:2 z 87. minuty. Tym razem skrzydłowy w szesnastce przelobował bramkarza Briana Rowe’a, a następnie dobił piłkę do pustej bramki głową.



Because why not?



Frankie for good measure. pic.twitter.com/mRjI0a8toJ — Chicago Fire (@ChicagoFire) 6 October 2019





Były piłkarz Jagiellonii rozegrał pełne 90 minut. Z kolei Nemanja Nikolić, były napastnik Legii Warszawa, pojawił się na boisku w 70. minucie.

Zasłużył na powołanie

Frankowski został powołany przez selekcjonera Jerzego Brzęczka na najbliższe mecze reprezentacji Polski z Łotwą (10 października) i Macedonią Północną (13 października). Wcześniej 24-latka zabrakło w kadrze na wrześniowe spotkania ze Słowenią i Austrią.

Wychowanek Lechii Gdańsk dołączył do Fire z Jagiellonii w styczniu 2019 roku za 1,5 mln euro. W 34 meczach debiutanckiego sezonu w MLS strzelił pięć goli. Jego kontrakt obowiązuje do grudnia 2022 roku. W reprezentacji Polski rozegrał dotąd siedem meczów.

Orlando City – Chicago Fire 2:5 (1:1)

Bramki:Tesho Akindele (5. minuta) , Benji Michel (74.) - Kyle Smith (17. sam.), CJ Sapong (61.), Aleksandar Katai (63.), Przemysław Frankowski (67.) i (87.)