Wielomilionowe łapówki za głosy na mundial. Prokuratura w USA stawia zarzuty

Video: TVN24 BiS

Ile FIFA wyda na mundial? Materiał z grudnia 2017

01.12 | 400 milionów dolarów wyniesie pula nagród podczas Mistrzostw Świata w 2018 roku w Rosji. To wzrost o 12 procent w porównaniu do poprzedniego mundialu. Aż 38 milionów dolarów powędruje do mistrza świata, 10 milionów mniej dostanie wicemistrz. Ostatnie drużyny otrzymają po 8 milionów dolarów. W sumie FIFA wyda na mistrzostwa 791 milionów dolarów, co oznacza wzrost w porównaniu do 2014 roku. O szczegółach w TVN24 BiS mówi Jan Niedziałek

