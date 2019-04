Projekt zaprezentowany. Nowe Bernabeu "najlepszym stadionem świata"

Zinedine Zidane: rozmowy o czystce w szatni są brakiem szacunku Zinedine Zidane... czytaj dalej » Królewscy obecny obiekt, nazwany na cześć legendarnego prezesa klubu, zajmują od 1947 roku. Ostatnia renowacja miała miejsce w latach 2001-2006, lecz w ostatnich latach Perez nosił się z coraz poważniejszym zamiarem modernizacji już ponad 70-letniego giganta, który może pomieścić ponad 80 tysięcy miejsc. Teraz w końcu zaczął te plany wdrażać w życie.

Na miarę XXI wieku

- Nowe Bernabeu będzie najlepszym stadionem na świecie. Fani będą mogli korzystać tam z najnowszych technologii i rozwiązań, które staną się u nas absolutnym standardem. To będzie stadion przyszłości – 72-letni prezes zespołu ze stolicy Hiszpanii opowiadał na spotkaniu z mediami.

- To będzie stadion na miarę XXI wieku. Nowoczesny, awangardowy, o maksymalnym poziomie komfortu i bezpieczeństwa. Stanie się kluczową częścią przyszłości nie tylko Realu, ale także Madrytu. Wszystko dlatego, że jest usytuowany w samym sercu miasta. Modernizacja Santiago Bernabeu wpłynie pozytywnie nie tylko na sam obiekt, ale także na otaczające tereny miejskie – mówił Perez, któremu na wtorkowej konferencji towarzyszyła burmistrz Madrytu Manuela Carmena.



Projekt za pół miliarda

Według „Marki” władze Realu długo czekały na otrzymanie wszystkich zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia prac modernizacyjnych, ale w końcu dopięły swego. Przebudowa stadionu rozpocznie się latem tego roku i trwać będzie od trzech do czterech lat. Cały projekt kosztować będzie około 500 mln euro.