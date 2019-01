Kibic skarży poprzednie władze Wisły. "Mogło zniknąć 25 milionów"

Michał Piech złożył zawiadomienie do prokuratury

- Złożyłem zawiadomienie jako osoba prywatna. Jestem miłośnikiem i kibicem sportu zakochanym w Wiśle Kraków. Nie mogłem patrzeć, jak pewne osoby, takie jak Marzena Sarapata i inni ludzie zarządzający klubem piłkarskim w ciągu kilku lat doprowadziły go do ruiny - tłumaczy swoje kroki Piech.

- Według ostatnich doniesień z kasy klubu mogło zniknąć około 25 milionów złotych. Nie wiadomo, co się z tymi pieniędzmi stało. Według informacji mediów pani Sarapata przed odejściem z funkcji prezesa zarządu spłaciła wszystkie zobowiązanie wobec siebie i męża. Zrobiła to z pominięciem innych wierzycieli. To samo w sobie jest już przestępstwem – dodaje Piech.

- Popełniono szereg różnych zachowań, mających znamiona przestępstwa z artykułu 296 Kodeksu Karnego. Jest w nim mowa o niegospodarności. Podejmowano szereg decyzji, a innych nie podejmowano. To skutkowało zadłużeniem klubu na kwotę około 40 milionów złotych. Co więcej, w czwartek zawieszono licencję Wiśle. Stało się tak, bo zaniechano obowiązków przewidzianych przez podręcznik licencyjny. Te obowiązki spoczywały na pani prezes i ludziach zarządzających klubem. Chodzi o podanie do Komisji Licencyjnej wszelkich informacji odnośnie sprzedaży i nabywców, oraz transakcjach – dodaje adwokat.

Pieniędzy jak nie było, tak nie ma

Wspomniane zawieszenie było konsekwencją wydarzeń z ostatnich kilkunastu dni. Właścicielami klubu mieli zostać zupełnie nieznani Vanny Ly i Matsa Hartling, którzy rzekomo reprezentowali bogate fundusze międzynarodowe.

Na konto Wisły do końca 28 grudnia 2018 roku miał wpłynąć przelew na kwotę ponad 12 milionów złotych, miała zostać przeznaczona na spłatę najpilniejszych zobowiązań. Po braku wpłaty przez potencjalnych, nowych inwestorów, anulowano umowę przejęcia przez nich klubu. Zgodnie z jej zapisami władzę ponownie przejęło Towarzystwo Sportowe Wisła.

Okazało się, że powstała sytuacja, w której nie było wiadomo, kto rządzi klubem. Żadna osoba nie pełniła bowiem funkcji prezesa. Zapanowało swoiste bezkrólewie.

W środę wydawało się, że nowym prezesem zostanie Tadeusz Czerwiński, a więc były dyplomata. Zaawansowany wiekowo działacz szybko jednak zrezygnował z takiej możliwości. Oficjalnym powodem były problemy zdrowotne, nieoficjalnym obawa przed trudnością sprawowania tej roli w tak skomplikowanym momencie historii klubu.

Ostatecznie na tę funkcję powołano w piątek Rafała Wisłockiego, członka zarządu TS Wisła oraz trenera grup młodzieżowych.