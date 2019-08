Okłamał lekarzy i klub, pogłębił uraz. "Dembele zmierza do alei zapomnienia"

Brak Demeble to fatalna wiadomość dla trenera Ernesto Valverde, który wcześniej z powodu urazów stracił Luisa Suareza i Lionela Messiego. Dlatego cała odpowiedzialność za strzelanie goli spada na pozyskanego latem Antoine'a Griezmanna, który w nowych barwach rozegrał zaledwie jeden mecz o stawkę.

Barcelona znów osłabiona. Dembele wypada na kilka tygodni Ousmane Dembele... czytaj dalej » Okazuje się, że uraz Dembele mógł być zdecydowanie mniej poważny, gdyby piłkarz zastosował się do zaleceń lekarza i przede wszystkim – na co wskazuje publikacja dziennika "AS" – nie kłamał. Wszyscy w klubie, a zwłaszcza Valverde, są wściekli na 22-letniego zawodnika.

Senegal ważniejszy

Wszystko zaczęło się w pierwszym spotkaniu nowego sezonu Primera Division. Pod nieobecność kontuzjowanego Messiego, Dembele wybiegł w pierwszym składzie na wyjazdowy mecz z Athletikiem Bilbao. Zawodnik rozegrał cały mecz, a jego zespół niespodziewanie przegrał 0:1. Pięknego gola strzelił Aritz Aduriz.

"Dembele poczuł lekki ból w lewym udzie pod koniec spotkania rozgrywanego na San Mames. Lekarz Barcelony Xavi Yanguas, zauważył, że coś jest nie tak, ale piłkarz szybko wysłał pozytywny sygnał. Po meczu Yanugas ponownie zwrócił się do Dembele, ale Ousmane powiedział, że to fałszywy alarm i wszystko jest w porządku. Ponieważ już wcześniej piłkarz miał kontuzje uda lekarz zaproponował, by przeszedł elektromiografię. Jednak francuski napastnik podkreślił, że nic mu nie dolega i jeśli coś będzie nie tak, to następnego dnia zadzwoni i zgłosi się na badania" – czytamy w dzienniku "AS".

"Nie wiadomo, czy ból rzeczywiście ustąpił. Natomiast faktem jest, że Dembele nie zadzwonił. Powód, dla którego w sobotę nie chciał przejść badań, to weekendowa wycieczka do Senegalu, której nie chciał odpuścić za żadne skarby. Ten akt nieodpowiedzialności ze strony piłkarza miał swój nieszczęśliwy finał" – napisano.

Piłkarz wrócił do stolicy Katalonii w poniedziałek i stawił się wieczorem na treningu. Nie ukończył go.

"Po dwóch dniach imprezowania Dembele pojawił się na wieczornych zajęciach nie informując lekarzy, że nadal czuje ból. Co więcej, rozpoczął trening, jak gdyby nigdy nic. Po przebiegnięciu kilku okrążeń ból się nasilił, zawodnik musiał przerwać ćwiczenia, a zaskoczony trener Ernesto Valverde nie wiedział, o co chodzi" – napisano.

Kontuzje nie są jedynym problemem Francuza, za którego Barcelona zapłaciła Borussii Dortmund aż 105 milionów euro plus 40 milionów w bonusach. Piłkarz potrafił nie stawić się na treningu, bo grał z kolegami w gry wideo (dostał karę w wysokości 100 tysięcy euro – red.), spóźniał się na ligowe mecze (w tym z Realem Madryt) i wielokrotnie okłamywał sztab szkoleniowy, wymyślając dziwne powody absencji. Do tej pory w barwach Dumy Katalonii rozegrał 66 spotkań, w których strzelił 18 goli i zanotował 17 asyst.

"Pewne jest to, że Dembele nie uczy się na błędach. Jego brak dyscypliny, kaprysy, brak profesjonalizmu w odżywianiu się, chaotyczna gra na boisku i odnawiające się kontuzje prowadzą go wprost do alei zapomnienia" – podsumował "AS".