Zidane podbudowuje Real przed El Clasico. "Oni mają Messiego, my swoje strzelby"

Oczywiście rywalizacja dwóch najbardziej utytułowanych hiszpańskich klubów zawsze wiąże się z ogromnym zainteresowaniem i równie dużą stawką, lecz tym razem oba zespoły podchodzą do meczu w niemal identycznej sytuacji wyjściowej. I Barcelona, i Real zdobyły jak dotąd po 35 punktów w Primera Division, zajmują też dwa pierwsze miejsca w ligowej tabeli. Na Camp Nou ostra walka będzie toczyć się zatem nie tylko o prestiż.

Najczęściej zadawanym pytaniem przy okazji nadchodzącego El Clasico, zresztą jak i praktycznie każdego innego, jest pomysł Królewskich na powstrzymanie Messiego. Świeżo upieczony zdobywca szóstej w karierze Złotej Piłki znajduje się w wybornej formie. Jest liderem ligowej klasyfikacji strzelców, i to pomimo tego, że pierwszą bramkę w tym sezonie zdobył dopiero w październiku.

"Zizou" docenia rzecz jasna osiągnięcia rywali, ale przede wszystkim skupia się na swojej drużynie. - Wiemy, że przyjdzie nam zmierzyć się ze świetną drużyną, która ma Messiego, my jednak także mamy swoje strzelby - zastrzegł. - Nie martwię się El Clasico. Cieszę się, że będziemy mogli zagrać taki mecz. Można mówić o wielu kwestiach, niemniej to, co ludzie chcą jutro zobaczyć, to po prostu dobry mecz - zauważył trener stołecznej ekipy.

Zasady to zasady

Zidane z równie wielkim luzem podchodzi do nietypowych warunków, w jakich przyjdzie jego zespołowi odpocząć i dojechać na środowe spotkanie. Barcelona i Real zamieszkają w tym samym hotelu w stolicy Katalonii i w tym samym czasie udadzą się na Camp Nou.

- Wspólna podróż na El Clasico jest czymś… innym. Pamiętam te mecze z czasów gry. Żyło się dla nich. Powiedziano nam, że pojedziemy wspólnie i tak też zrobimy. Zasady to zasady - uspokajał.

Opóźnione święto

Jedno z najważniejszych świąt w klubowej piłce ligowej miało odbyć się znacznie wcześniej. Piłkarze mieli wybiec na murawę 26 października, lecz ze względu na protesty na ulicach miasta Gaudiego doszło do przełożenia spotkania.