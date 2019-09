Francuz ratuje rodaka. Zidane może odetchnąć po zwycięstwie

Do Realu latem trafiło kilku zawodników

Real Madryt przyznaje, że starał się o transfer Roberta Lewandowskiego od lat, ale bezskutecznie. Bayern Monachium nigdy nie chciał sprzedać piłkarza. Przez lata mówiono, że możliwość przejścia rozważał sam Lewandowski. Jednak polski napastnik przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium do 2023 roku.

14.06 - Real Madryt nie zwalnia na rynku transferowym. Królewscy pozyskali już m.in. Lukę Jovicia i Edena Hazarda. Do klubu dołączył również utalentowany Takefume Kubo.

Hiszpanie "zwalniają" Zidane'a. Real gotowy do rozmów z następcą Wszystko wskazuje... czytaj dalej » To było spotkanie niezwykłej wagi dla szkoleniowca drużyny ze stolicy Hiszpanii. Zinedine Zidane na początku tego roku wrócił do Realu, aby poprawić fatalną grę zespołu. Początek miał dobry i wszyscy w Madrycie zaczęli mieć nadzieję, że drużyna ponownie będzie w stanie walczyć nie tylko o sukces w Primera Division, ale także w Lidze Mistrzów.

Porażka mogła zadecydować

Czar jednak szybko prysł. Real nie prezentuje się, tak jak wszyscy w klubie sobie tego życzyli. Początek tego sezonu jest dla ekipy mocno przeciętny. Po wyjazdowej porażce 0:3 przed kilkoma dniami w Paryżu z PSG w LM pojawiało się coraz więcej plotek na temat przyszłości Zidane'a. Giełda transferowa z jego następcami ruszyła z pełną mocą. Media wskazywały, że ewentualna porażka na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán może przesądzić o losie Francuza. Jego podopieczni w niedzielę stanęli jednak na wysokości zadania.

Kibice przed starciem mogli spodziewać się prawdziwej piłkarskiej strzelaniny, bo w 21 ostatnich meczach między tymi zespołami padało średnio 4,5 dola na mecz. Niestety od początku obie drużyny miały wielki problem z celnymi kopnięciami.

Sevilla bez jednego celnego strzału

W pierwszej połowie gospodarze nie mieli żadnego dobrego strzału, a gości trzy niezbyt niegroźne. Jeszcze gorzej pod tym względem było po zmianie stron. W niej kibice w Sewilli oglądali tylko jedną celną próbę. Na nieszczęście miejscowych fanów stało się to po akcji Realu.

Znakomicie z prawej strony dośrodkował Dani Carvajal. Hiszpan posłał mocną piłkę w pole karne, a w swoim stylu głową ładnie strzelił Karim Benzema. Bramkarz nie miał nic od powiedzenia. Dla Francuza strzelony w 64. minucie gol był już piątym w lidze hiszpańskiej w sezonie.

Ekipa z Madrytu do końca bardzo czujnie i z dużym zaangażowaniem grała w obronie. Walczyli wszyscy. Świetnie w środku pola prezentował się Casemiro. Brazylijczyk został wybrany najlepszym piłkarzem spotkania.



FT: @SevillaFC_ENG 0-1 @RealMadrid

@Benzema 64'#Emirates#HalaMadridpic.twitter.com/0CgQqNAsGc — Real Madrid C.F. (@realmadriden) September 22, 2019





Wprawdzie w 87. minucie bramkę dla miejscowych zdobył Javier Hernandez, ale zrobił to będąc na pozycji spalonej. Meksykanin w przeszłości występował w Realu.

Drużyna z Santiago Bernabeu pokonała Sevillę po raz pierwszy od sezonu 2014/2015. W niedzielę odniosła trzecie zwycięstwo w sezonie. Z dorobkiem 11 punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli. Prowadzi Athletic Bilbao.

Sevilla FC - Real Madryt 0:1 (0:0)

Bramka: Benzema 64'