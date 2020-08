Zarząd Barcelony podjął decyzję. Trenerem zostanie Koeman

Barcelona szykuje się do rewanżu z Napoli w Lidze Mistrzów

Barcelona szykuje się do rewanżu z Napoli w Lidze Mistrzów

Jego transfery nie wypaliły. Kolejne zwolnienie w Barcelonie Ciąg dalszy... czytaj dalej » - Jeśli nic się nie zmieni, Koeman będzie nowym trenerem Barcelony. Dobrze wiemy, jak pracuje, jak się zachowuje, znamy jego filozofię i doświadczenie. Stawiamy na niego, był częścią Dream Teamu Johana Cruyffa. Dla niego to spełnienie marzeń - powiedział Bartomeu w wywiadzie dla klubowej stacji telewizyjnej Barca TV.

Koeman, który był piłkarzem Dumy Katalonii w latach 1989-95, zastąpi Quique Setiena, zwolnionego za słabe wyniki po siedmiu miesiącach pracy. To właśnie on w styczniu zastąpił Ernesto Valverdego. Pod wodzą Setiena Barcelona przegrała z Realem Madryt walkę o tytuł mistrza kraju, a w piątek uległa Bayernowi Monachium 2:8 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Trafienie Koemana zdecydowało o tytule

Koeman jest 78-krotnym reprezentantem Holandii. W 1988 roku wywalczył z kadrą narodową mistrzostwo Europy. Występował także w Groningen, Ajaksie Amsterdam, PSV Eindhoven i Feyenoordzie Rotterdam.

W czasie pobytu w Barcelonie rozegrał 192 mecze, w których strzelił 67 goli. Jedną z najważniejszych bramek w jego karierze była ta przeciwko Sampdorii w finale Ligi Mistrzów w 1992 roku. Trafienie Koemana na 1:0 w dogrywce spotkania zdecydowało o pierwszym tytule Barcelony w tych rozgrywkach.

Źródło: Getty Images Ronald Koeman po strzeleniu gola w finale Ligi Mistrzów w 1992 roku

Jako trener prowadził Vitesse Arnhem, Ajax, Benfikę Lizbona, PSV, Valencię, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton i Everton, a od 2018 roku był selekcjonerem "Pomarańczowych".

We wtorek poinformowano również, iż rozwiązany został kontrakt z dyrektorem sportowym Barcelony Francuzem Erikiem Abidalem.

- To on nam powiedział, że chce odejść. My nie chcieliśmy jego dymisji - wyjaśnił Bartomeu.