Barcelona chwali się nagraniami z Lewandowskim

Lewandowski doznał kontuzji w trakcie ostatniej lutowej kolejki Primera Division. Polak wprawdzie rozegrał pełne 90 minut w starciu z Almerią (0:1), jednak zrobione dzień po meczu badania wykazały uraz lewego uda. Według hiszpańskich dziennikarzy przerwa napastnika od gry miała wynieść około dwa tygodnie. "Maksymalna ostrożność". Hiszpanie o przerwie Lewandowskiego W Katalonii drżą... czytaj dalej »

"Nasz numer 9 wraca do zdrowia"

W sobotę ze stolicy Katalonii napłynęły bardzo dobre wieści. Tego dnia kapitan Biało-Czerwonych odbył indywidualny trening z piłką, a jego fragmenty można obejrzeć na klubowym profilu Blaugrany na Twitterze.

"Nasz numer 9 wraca do zdrowia" - podpisano jedno z nagrań, a na drugim widać uśmiechniętego Lewandowskiego żartującego z trenerem Xavim.



Our number recovering pic.twitter.com/JrRODSmsH7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2023







a great way to start the day! pic.twitter.com/3DUaZAlJi4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2023





Polak z pewnością nie wystąpi jeszcze w starciu z Valencią (niedziela, 5 marca, 16.15). Jednak dziennikarz Relevo Toni Juanmartin podaje, że Lewandowski jest na dobrej drodze, by za tydzień wystąpić w wyjazdowym spotkaniu 25. kolejki ligi hiszpańskiej przeciwko Athletikowi Bilbao (niedziela, 12 marca, 21.00).



Lewandowski, trabajo en el césped en solitario. El polaco regresará si todo va bien frente al Athletic la semana que viene. — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) March 4, 2023