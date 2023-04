Lewandowski na ustach Hiszpanów. Ciekawa statystyka "Marki"

Lewandowski zakończył mecz 27. kolejki z Elche z dwoma bramkami, asystą i przez oficjalny serwis rozgrywek hiszpańskiej ekstraklasy został wybrany najlepszym piłkarzem sobotniego meczu. FC Barcelona ma piętnaście punktów więcej od drugiego Realu, ale ten ma mecz w zapasie.

W tym sezonie ligowym Polak zapisał na koncie już 17 trafień i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych graczy La Liga. Hiszpańskie media wątpią, aby ktokolwiek mógł mu przeszkodzić w zdobyciu Pichichi, czyli trofeum dla najlepszego strzelca rozgrywek.

"Odrodzony"

Serwis internetowy katalońskiej gazety "Sport" zauważa, że "Lewy" mógł poczuć ulgę, bo mimo całego dobrego sezonu, ostatnio skutecznością nie zachwycał.

W niedzielę był jedynym obok kolegi z zespołu Erica Garcii graczem z notą osiem (w skali od jeden do dziesięciu), najwyższą w całym meczu.

"Odrodzony" - pisze o Polaku sport.es. "Ustrzelił dublet, zakończył swoje cierpienie, zaczął robić to, co robi najlepiej: strzela gole. Pierwsze trafienie było dość szczęśliwe, ale drugie to efekt zabójczej akcji. Na dodatek podawał przy czwartym golu" - dodano.

"Niewiele można zarzucić napastnikowi, który kończy mecz z dwoma bramkami i asystą" - pisze z kolei serwis inne katalońskiej gazety "Mundo Deportivo". "Można jednak przyznać, że we wcześniej zdarzały się mu lepsze mecze bez goli" - dodano.

Ważna pomoc dla Barcelony

Specjalny artykuł o przełamaniu Lewandowskiego znalazł się też na stronie "Marki", czyli gazety, skupiającej się głównie na Realu Madryt, największym rywalu katalońskiej ekipy.

"Lewandowski wyspecjalizował się w strzelaniu Elche. Udało się mu zdobyć dwa gole, podobnie, jak w rundzie jesiennej, gdy na Camp Nou Barcelona pokonała tę drużynę 3:1" - napisano.

Źródło: Getty Images Lewandowski zagrał bardzo dobrze

Wyliczono, że poprzedniego gola strzelił 23 lutego w meczu Ligi Europy z Manchesterem United. Potem w pięciu potyczkach, w których zagrał, licząc też te w reprezentacji, do bramki nie trafiał. Ale wiele jego goli okazywało się dla Barcelony niezwykle cenne, ułatwiało jej zadanie.

"Najciekawsze jest to, że z siedemnastu trafień, jakie do tej pory zaliczył w lidze, aż siedem otwierało wynik spotkań" - wyliczono. Tak było właśnie w sobotę. Do siatki posłał piłkę w 20. minucie, potem w 66.