Zwrot w sprawie odejścia Bale'a. Real zablokował transfer

Kibice zebrani na MetLife Stadium obejrzeli znakomite i wypełnione emocjami widowisko. Wszystko dzięki zespołom z Madrytu, które postawiły na ofensywny futbol. Lepsze okazało się Atletico. Los Rojiblancos pokonali Real Madryt aż 7:3. Cztery gole strzelił Diego Costa. Brazylijczyk nie ukończył jednak spotkania. Otrzymał czerwoną kartkę za kopnięcie rywala. To samo spotkało Carvajala z Realu.

14.06 - Real Madryt nie zwalnia na rynku transferowym. Królewscy pozyskali już m.in. Lukę Jovicia i Edena Hazarda. Do klubu dołączył również utalentowany Takefume Kubo.

Bale, który jest niechciany w Realu Madryt przez szkoleniowca Zinedine'a Zidane'a, miał podpisać z Jiangsu trzyletni kontrakt opiewający na 1 milion funtów tygodniowo. Jeszcze w ubiegłym tygodniu "Zizou" twierdził, że skrzydłowy jest bardzo bliski odejście, a takie rozwiązanie będzie "najlepsze dla wszystkich". Jednak według BBC i dziennika "The Telegraph" temat jego przenosin do Chin jest już nieaktualny.

"Według naszych informacji planowany transfer do Chin całkowicie upadł i Walijczyk ma teraz w perspektywie dalszy pobyt w Realu Madryt, co zaskoczyło i wywołało wściekłość w obozie piłkarza. Jego przenosiny do Suning - gdzie zostałby najlepiej opłacanym zawodnikiem na świecie – upadły, gdyż Real domaga się pieniędzy z tytułu sprzedaży 30-latka" – czytamy w dzienniku.

"Prezydent Realu Florentino Perez zablokował transfer, albowiem twierdzi, że Bale – za którego zapłacił w 2013 roku 85 milionów funtów – jest zbyt cennym zawodnikiem, by odejść z klubu za drobne. Przyszłość piłkarza w zespole Zidane'a nadal rysuje się w ciemnych barwach, a reakcja najważniejszych osób w klubie sprawiła, że teraz skrzydłowy znalazł się w trudnym i niepewnym położeniu" – dodano.

Nadal ma nadzieję

Okno transferowe w Chinach zamyka się w najbliższą środę. Ponoć piłkarz Królewskich nadal czeka na pomyślne rozwiązanie sprawy i ma nadzieję na transfer, ale zdaniem "The Telegraph" negocjacje zostały całkowicie zerwane.

Nie można wykluczyć, że jeśli nie pojawi się żadna dobra oferta, to Bale zostanie na Santiago Bernabeu. Do końca sezonu wypadł inny skrzydłowy, Marco Asensio – Hiszpan zerwał więzadło krzyżowe przednie i uszkodził łąkotkę. Nie wiadomo, czy w takiej sytuacji Zidane nie zmieni zdanie w kwestii przydatności Walijczyka do drużyny.

W trakcie spotkań przedsezonowych, Bale zagrał w meczu z Arsenalem - zaprezentował się z dobrej strony i strzelił gola.