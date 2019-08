Stara gwardia nie zawiodła Zidane'a. Bale jednym z bohaterów Realu

Zobaczcie, jak Real Madryt przygotowuje się do starcia z Celtą Vigo w 1. kolejce ligi hiszpańskiej.

Nożyce 38-latka załatwiły Barcelonę. "Miałem nadzieję, że uderzy wyżej..." Na boisko wszedł... czytaj dalej » W pierwszym meczu nowego sezonu Zinedine Zidane nie mógł skorzystać z kontuzjowanego Hazarda. Belg na piątkowym treningu doznał urazu uda, który wykluczy go z gry na blisko miesiąc.



Na jego nieszczęściu skorzystał Gareth Bale, który jeszcze niedawno był głównym kandydatem do opuszczenia Realu. Ponadto hiszpańskie media cały czas podkreślały, że Walijczyk nie ma najlepszych relacji z "Zizou". Ostatecznie Bale nie tylko pozostał w Madrycie, ale także znalazł miejsce w pierwszej jedenastce.



W niej zabrakło nowych nabytków Królewskich. Eder Militao i Luka Jović, czy wracający po wypożyczeniu z Bayernu Monachium James Rodriguez znaleźli się tylko na ławce rezerwowych.

Bale pokazał jakość

Pomimo, że w ostatnich miesiącach Real spisywał się zdecydowanie poniżej oczekiwań, to mecz w Vigo rozpoczął najlepiej, jak tylko mógł. Efektownym rajdem lewą stroną boiska popisał się Bale. Walijczyk najpierw wkręcił prawego obrońcę gospodarzy w murawę, a następnie dośrodkował w pole karne. W szesnastce najszybciej do piłki dobiegł Karim Benzema, uprzedzając bramkarza.



Piłkarze Celty cały czas próbowali swoich sił w ataku pozycyjnym, a Real czekał na kontry. Po przerwie wymarzoną sytuację do wyrównania miał kapitan i ulubieniec miejscowych kibiców, Iago Aspas. Niemal na nos dośrodkował sprowadzony z Barcelony Denis Suarez, ale Aspas trafił w dobrze ustawionego Thibauta Courtoisa.

Niezrozumiałe zachowanie

Od 55. minuty Real musiał sobie radzić w dziesiątkę. Przy linii bocznej faulował Luka Modrić, a sędzia zdecydował, że skorzysta z VAR-u. W powtórce było widać, że zdobywca Złotej Piłki w celowy sposób nadepnął na staw skokowy Suareza. Arbiter nie miał wątpliwości, sięgając do kieszeni po czerwony kartonik.

Celta ruszyła do ataków, co niemal od razu przełożyło się na okazję Nestora Araujo. Przy jego strzale głową znów górą był bramkarz Królewskich.

W 61. minucie sprawy w swoje ręce zdecydował się wziąć Toni Kroos. Niemiec nie zastanawiał się długo i huknął z ponad 30 metrów w samo okienko. Piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki.

Osiem minut później na boisku pojawił się Lucas Vazquez, zastępując Juniora Viniciusa. To kolejny piłkarz, który latem miał opuścić Santiago Bernabeu. Tymczasem w 80. minucie wykończył akcję rodem z PlayStation. Real wymienił kilka podań na małej przestrzeni, po czym piłkę w polu karnym Benzema. Francuz wykonał efektowną ruletę, obracając się z rywalem na plecach i wyłożył futbolówkę Vazquezowi. Ten oddał silny strzał po ziemi, nie dając szans Rubenowi Blanco.

Otarli łzy

Przez 90 minut piłkarze Zidane'a wykorzystali praktycznie wszystkie okazje do zdobycia bramki. Celcie wyraźnie brakowało skuteczności. Dopiero w doliczonym czasie gry udało się strzelić gola na otarcie łez. Courtoisa precyzyjnym strzałem z prawego rogu pola karnego pokonał wprowadzony dwie minuty wcześniej debiutant - 18-letni Iker Losada.

Celta Vigo - Real Madryt 1:3 (Losada 90 - Benzema 12, Kroos 61, Vazquez 80)