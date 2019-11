Real chce sprowadzić Mbappe. Możliwy nowy rekord transferowy

Chelsea stawia na dyscyplinę. Do sieci wyciekł taryfikator kar Prowadzona przez... czytaj dalej » Kilka dni temu dziennik „L’Equipe” poinformował, że gwiazdor Paris Saint-Germain odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu. Ta informacja wywołała lawinę kolejnych spekulacji. „Le Parisien”, powołując się na portal calciomercato.com, uważa, że Real Madryt jest gotów zapłacić za Mbappe nawet 340 mln funtów, a więc ok. 400 mln euro.

Lepsi tylko Messi i Lewandowski

- Na ten moment jest piłkarzem Paris Saint-Germain, zobaczymy co będzie później. Kylian zawsze mówił, że jego marzeniem jest gra w Realu Madryt - wyjaśnił sprawę Zinedine Zidane, szkoleniowiec Realu.

W jednym z wywiadów Mbappe przyznał, że marzy o grze na Santiago Bernabeu, media we Francji bardzo podchwyciły te słowa. Uznają, że transfer jest już bliski realizacji.

Gdyby Los Blancos zapłacili za niego 400 mln euro, wyraźnie pobiliby dotychczasowy rekord transferowy. On należy oczywiście do PSG, które latem 2017 roku zapłaciło za Neymara 222 mln euro. Mbappe też do najtańszych piłkarzy nie należał. Tego samego lata PSG wypożyczyło go z AS Monaco, a rok później zapłaciło za niego 180 mln euro.

Cały czas jest bardzo młody

Mbappe w grudniu skończy dopiero 21 lat. Już zdążył trzykrotnie cieszyć się z mistrzostwa Francji, był jedną z kluczowych postaci reprezentacji, która wygrała zeszłoroczny mundial w Rosji. W tym roku zdobył już 31 bramek. Tylko Lionel Messi (39 trafień) i Robert Lewandowski (41) mają więcej.

W poprzednim sezonie został królem strzelców Ligue 1, w 29 spotkaniach strzelił 32 gole. W tym zagrał jedenaście spotkań, strzelił dziewięć goli i zanotował cztery asysty. Kontrakt z PSG obowiązuje go do 2022 roku.

Dziennikarze "Four Four Two" uważają, że paryżanie są już gotowi na ewentualne odejście Kyliana Mbappe. Głównym celem transferowym PSG stałby się Antoine Griezmann, który ponoć ma problemy z aklimatyzacją w FC Barcelona.