Messi chwalony przez prezesa. "Ten gest pokazuje przywiązanie do klubu"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Messi i jego koledzy zrzekną się sporej części wynagrodzenia Wielki gest... czytaj dalej » W ostatnich dniach pojawiały się informacje, że piłkarze FC Barcelona, z Messim na czele, nie mogą dojść do porozumienia z władzami klubu w kwestii obniżki pensji. Teraz ogłoszono wspólne stanowisko. Decyzja graczy o zrzeknięciu się większej części zarobków sprawi, że wszyscy pozostali pracownicy klubu będą otrzymywali pełne wynagrodzenie.

Zaskakująca presja

Argentyński gwiazdor w poniedziałek wydał oświadczenie, które potem zostało także opublikowane przez innych zawodników pierwszego składu.

"Rozumiemy, że obecna sytuacja jest wyjątkowa, a my, piłkarze, zawsze pomagaliśmy klubowi. Wiele razy robiliśmy to z własnej wolni, w momentach, gdy uważaliśmy to za konieczne. Z tego powodu zaskakuje nas to, że ktoś z wewnątrz klubu próbuje zwiększyć na nas presję, żebyśmy zrobili coś, co zawsze chcieliśmy uczynić" – napisał Messi.

To było jasne nawiązanie do pojawiających się w ostatnich dniach anonimowych głosów z klubu. Niektórzy pracownicy administracyjni mieli narzekać, że zawodnicy nie chcą się zgodzić na zmiany w umowach i dlatego negocjacje się przedłużają.

Przywiązanie do klubu

- Messi od pierwszego dnia powiedział mi, że redukcje muszą nastąpić. Ta propozycja wyszła od kapitanów zespołu. Ten gest pokazuje ich przywiązanie do klubu – stwierdził Bartomeu.

- Być może gracze byli sfrustrowani tym, co mówili ludzie z klubu i z jego otoczenia, którzy nie mieli wszystkich informacji. Rozmowy były jednak prowadzone tylko przeze mnie i dyrektora wykonawczego Oscara Graua. Nikomu nic nie mówiliśmy o tych negocjacjach – zapewnił Bartomeu.

Zmagania w Primera Division, podobnie jak w europejskich pucharach i większości pozostałych lig na Starym Kontynencie są zawieszone do odwołania. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy piłkarze będą mogli wrócić na murawę.

W Hiszpanii w związku z pandemią COVID-19 zmarło około ośmiu tysięcy ludzi, a prawie 90 tysięcy jest zakażonych.