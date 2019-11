Luka Modrić z kolejną nagrodą. "To dla mnie zaszczyt"

Mecz Barcelony z Realem Madryt miał odbyć się 26 października, jednak ze względu na napiętą sytuację w Katalonii władze ligi poprosiły o zmianę terminu. Kluby poinformowały, że chcą rozegrać spotkanie 18 grudnia. LaLiga jest temu przeciwna, gdyż w tym samym dniu zaplanowane są spotkania Pucharu Króla. Propozycja władz ligi to 4 grudnia.

Triumfatorem Złotej Piłki France Football został piłkarz Realu Madryt i reprezentacji Chorwacji Luka Modrić. Tym samym zakończyła się 10-letnia dominacja Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego, którzy do tej pory dzielili tytuły pomiędzy sobą.

Luka Modrić został zwycięzcą Złotej Piłki France Football. Chorwat poprowadził reprezentację do finału mistrzostw świata w Rosji, w którym musieli uznać wyższość Francuzów.

Real chce sprowadzić Mbappe. Możliwy nowy rekord transferowy Real Madryt nie... czytaj dalej » To kolejna prestiżowa nagroda dla Chorwata w ostatnim czasie. Pomocnik Realu Madryt zdobył Złotą Piłkę za 2018 rok i tytuły piłkarza roku UEFA oraz FIFA The Best.

O zeszłorocznym sukcesie zadecydowały srebrny medal mistrzostw świata w Rosji i trzecie z rzędu zwycięstwo z Realem w Lidze Mistrzów.

Trofeum Golden Foot można dostać tylko raz, jest to wyraz uznania za całą przygodę z piłką.

Powrót do formy

Plebiscyt organizuje stowarzyszenie World Champions Club w Monako, tam znajduje się również Promenada Mistrzów, gdzie nagrodzeni zawodnicy zostawiają pamiątkowy odcisk stóp.

Po raz drugi ta nagroda trafia do piłkarza Realu Madryt. W 2006 roku tytuł Golden Foot otrzymał Brazylijczyk Ronaldo. Uhonorowani zostali również Iker Casillas i Roberto Carlos, jednak wtedy ten pierwszy reprezentował barwy FC Porto, drugi grał już w Fenerbahce.

- To dla mnie zaszczyt. Wracam na swój najlepszy poziom, co pokazałem w ostatnim meczu przeciwko Eibarowi. Do końca roku pozostało nam siedem ważnych spotkań i spróbuję pokazać się z najlepszej strony – powiedział 34-letni Modrić cytowany przez dziennik "Marca".



Modric wins the Golden Foot! Congratulations @lukamodric10pic.twitter.com/cyJaDkrxlZ — Real Madrid Info (@RMadridInfo) November 12, 2019

Nagroda Golden Foot jest przyznawana przez dziennikarzy. Jako pierwszy, w 2003 roku, otrzymał ją Roberto Baggio.

W następnych latach to wyróżnienie odbierali Pavel Nedved, Andrij Szewczenko, Ronaldo, Alessandro Del Piero, Roberto Carlos, Ronaldinho, Francesco Totti, Ryan Giggs, Zlatan Ibrahimović, Didier Drogba, Andrés Iniesta, Samuel Eto'o, Gianluigi Buffon, Iker Casillas. Rok temu tytułem Golden Foot nagrodzono Edinsona Cavaniego.