Nabil Fekir wybrał Betis. Do Sewilli zabierze też brata

W poprzednim letnim oknie transferowym Liverpool bardzo długo negocjował z Lyonem zakup Fekira. Wszystkie szczegóły były ponoć dopięte i gdy brakowało tylko oficjalnego potwierdzenia, The Reds zerwali rozmowy. Media informowały, że powodem takiej decyzji były złe wyniki testów medycznych Francuza.

Arsenal, Liverpool, Napoli i... Betis

Fekir musiał wrócić do OL. Po sezonie 2018/19 temat jego odejścia powrócił. Powróciły również plotki o zainteresowaniu ze strony Liverpoolu. Napastnika mieli obserwować także wysłannicy Arsenalu, a ostatnio spekulowano, że może on trafić do Napoli.

26-latek wybrał jednak hiszpański kierunek. We wtorek podpisał czteroletni kontrakt z Betisem. Klub z Sewilli za napastnika zapłacił blisko 20 milionów euro. Kolejne 10 milionów Betis ma dopłacić w różnych bonusach zawartych w umowie między klubami.



OFICIAL El #RealBetis incorpora al campeón del mundo Nabil Fekir



¡Bienvenido, @NabilFekir!



https://t.co/wqyz6L8ctypic.twitter.com/tOqTEIUWL5 — Real Betis Balompié (@RealBetis) July 22, 2019





Gorszy sezon

W minionym sezonie nowy klub Fekira zajął 10. miejsce w lidze hiszpańskiej. Francuz nie będzie więc mógł liczyć na grę w europejskich pucharach.

Co ciekawe, ściągnięcie do Betisu Nabila było transakcją łączoną. Do tego samego klubu, również z Lyonu, trafił jego brat Yassin. Do tej pory występował on głównie w rezerwach OL. W Ligue 1 zagrał tylko raz.