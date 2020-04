"Kylian Mbappe chce grać w Realu". Agent piłkarza ujawnił plany Francuza

- Kiedy przychodziłem do Realu, to zapłacono za mnie 70 lub 72 miliony euro. Już wówczas niektórzy mówili, że to szalona kwota, a zobaczcie, co się dzieje teraz. Nie będę rozmawiał o Mbappe, bo to nie mój piłkarzy i chcę uszanować jego klub, mój zespół oraz moich piłkarzy - powiedział trener Realu Madryt Zinedine Zidane.

Prezydent Królewskich Florentino Perez nigdy nie ukrywał, że jednym z jego celów transferowych jest sprowadzenie do Madrytu Kyliana Mbappe. Już w 2017 roku młody napastnik był blisko przeprowadzki do hiszpańskiej stolicy, ustalając nawet szczegóły umowy z Realem. Ostatecznie wspólnie z rodziną stwierdził, że lepiej będzie pozostać we Francji i przejść z AS Monaco do Paris Saint-Germain.

Wielkim orędownikiem talentu Francuza jest Zinedine Zidane. Wobec tego nie może dziwić wciąż powracający temat transferu 21-letniego zawodnika. Mbappe chciałby zostać najlepszym napastnikiem na świecie, ale grając w PSG nie może zdobyć Ligi Mistrzów - klub z Parc des Princes regularnie odpada z tych rozgrywek na etapie 1/8 finału. Dodatkowo idolem wychowanka Monaco jest szkoleniowiec Los Blancos.

- Mbappe chce być blisko swojego idola Zidane'a i zostać najlepszym środkowym napastnikiem świata. Byłem pewien, że już tego lata przejdzie do Realu, ale wybuchła pandemia i obecnie Królewscy nie są w stanie zapłacić 300 mln euro - wyjaśnił w rozmowie z "Marcą" agent piłkarza.

Sytuacja na świecie sprawia, że do ewentualnych przenosin Mbappe do Realu może dojść w 2021 roku. Aktualna umowa piłkarza z PSG obowiązuje do 2022 roku, dlatego chcąc na nim zarobić mistrzowie Francji będą musieli sprzedać go w przyszłym roku. Inaczej zawodnik będzie mógł odejść do innej drużyny za darmo.