Kolejny klub La Liga walczy z koronawirusem. Aż sześć zakażeń

Valencia cierpi z powodu koronawirusa. Prawie połowa pracowników zakażona Aż 35 procent... czytaj dalej » Espanyol nie wznowi treningów przez przynajmniej dwa tygodnie. Obiekty należące do klubu zostały zamknięte.

Podzielili los Valencii

To druga drużyna występująca w najwyższej klasie rozgrywek w Hiszpanii, w której potwierdzono zakażenie wykrytym w grudniu w Chinach koronawirusem.

- Dostaliśmy potwierdzenie, że sześciu członków pierwszego zespołu oraz sztabu trenerskiego jest zakażonych COVID-19. Wszyscy mają łagodne symptomy i przestrzegają zaleceń od lekarzy - podał klub w oświadczeniu.

Jak podają media w Ameryce Południowej jednym z zakażonych jest urugwajski obrońca Leandro Cabrera.

Zakażonych może być więcej

Espanyol 13 marca zawiesił treningi. Od tego momentu wszyscy gracze są w kwarantannie domowej. Być może w najbliższych dniach liczba zakażonych wzrośnie właśnie z tego powodu, że jeszcze niedawno wszyscy ćwiczyli razem.

Wcześniej o pozytywnych wynikach m.in. wśród swoich piłkarzy poinformowała Valencia. Pierwszym zarażonym zawodnikiem był argentyński obrońca Ezequiel Garay. W całym klubie pozytywny wynik badań na obecność koronawirusa miało około 20 osób. W tym gronie znaleźli się nie tylko piłkarze, ale także członkowie sztabu trenerskiego oraz inni pracownicy.

Koronawirus storpedował sportowy kalendarz na całym świecie, w tym piłkarski. Zdecydowana większość europejskich lig wstrzymała rozgrywki.