To może być tajemnica Benzemy. Chińskie metody gwiazdora

Real Madryt przygotowuje się do meczu z Granadą

Real Madryt przygotowuje się do meczu z Granadą

Real Madryt przygotowuje się do meczu z Granadą

Mecz Barcelony z Realem Madryt miał odbyć się 26 października, jednak ze względu na napiętą sytuację w Katalonii władze ligi poprosiły o zmianę terminu. Kluby poinformowały, że chcą rozegrać spotkanie 18 grudnia. LaLiga jest temu przeciwna, gdyż w tym samym dniu zaplanowane są spotkania Pucharu Króla. Propozycja władz ligi to 4 grudnia.

Benzema ucieka Lewandowskiemu. "Nie jestem żadną legendą" Karim Benzema w... czytaj dalej » 11 goli i pięć asyst w 15 meczach we wszystkich rozgrywkach - bilans Benzemy na początku listopada robi wrażenie. Napastnik Realu Madryt ma w tym sezonie więcej goli od rodaków Kyliana Mbappe z PSG, Antoine'a Griezmanna z FC Barcelona i Oliviera Girouda z Chelsea.

Kibice znowu chcą go w kadrze

Nic dziwnego, że w ankietach "L'Equipe" i "France Football" kibice Trójkolorowych proszą o jego powrót do reprezentacji. Ostatni raz w narodowych barwach zagrał w październiku 2015 roku w towarzyskim starciu z Armenią. Potem stracił miejsce w kadrze po aferze związanej z sex-taśmą kolegi z reprezentacji Mathieu Valbueny oraz rzekomym szantażem, w którym miał uczestniczyć napastnik.

Na razie jednak 34-letni napastnik wciąż nie znajduje uznania w oczach selekcjonera kadry Didiera Deschampsa. Wykorzystał więc przerwę na mecze reprezentacji, aby oddać się w ręce słynnego osteopaty Jeffreya Smadji i zadbał o swoje zdrowie. Poddał się tak zwanej ventosaterapii. Efektami pochwalił się na swoim Instagramie.



Wyświetl ten post na Instagramie. Recovery Post udostępniony przez Karim Benzema (@karimbenzema) Lis 12, 2019 o 4:28 PST

To technika pochodząca z medycyny chińskiej, w której, jak informuje madrycki dziennik "Marca", zabieg wpływa na pobudzenie, odblokowanie i wyrównanie przepływu energii "Qi", przyssawki stosuje się w celu poprawy krążenia krwi w ciele. Metoda ta pobudza organizm do szybszej regeneracji, przyspiesza powrót do zdrowia.

Moda na bańki

Z baniek korzystało w Rio podczas igrzysk olimpijskich w 2016 roku wielu sportowców. Jednym z nich jest najbardziej utytułowany zawodnik w historii igrzysk pływak Michael Phelps.