Rodriguez ma być transferową bombą Atletico Madryt

Marcin Bułka trafił do PSG, a AC Milan pozyskał nowego obrońcą. Zobaczcie, co działo się na rynku transferowym w sobotę 6 lipca.

Merih Demiral w Juventusie, a Samir Nasri w Anderlechcie – to kluczowe transfery piątku. Oto karuzela transferowa z 5 lipca.

14.06 - Real Madryt nie zwalnia na rynku transferowym. Królewscy pozyskali już m.in. Lukę Jovicia i Edena Hazarda. Do klubu dołączył również utalentowany Takefume Kubo.

Napoli wzmocniło środek obrony. Do klubu dołączył Kostas Manolas. Zespół znalazł również Tomasz Kupisz. Oto najciekawsze wydarzenia transferowe z 13 lipca.

Hiszpańska gazeta powołała się na źródło bliskie całej operacji. Zdaniem informatora transfer "jest bliski zmaterializowania się". Rodriguez chce pozostać w Madrycie, choć miał konkretną ofertę z Napoli. Determinacja piłkarza na pozostanie w stolicy Hiszpanii była kluczowa dla szefów Atletico.

Zidane nie jest jego fanem

Rodriguez trafił na Santiago Bernabeu w 2014 roku po niezwykle udanych dla siebie mistrzostwach świata w Brazylii, kiedy trenerem Królewskich był jeszcze Carlo Ancelotti. Za kadencji Włocha kolumbijski pomocnik grywał w madryckim klubie najczęściej. Sytuacja zaczęła się pogarszać, kiedy Ancelotti odszedł z klubu. Za czasów Rafy Beniteza było tylko nieznacznie gorzej pod względem minut spędzonych na boisku.

Załamanie nastąpiło wraz z pojawieniem się na ławce trenera Zinedine'a Zidane'a. Efekt był taki, że dwa ostatnie sezony Rodriguez spędził na wypożyczeniu do Bayernu Monachium, gdzie grywał regularnie. Przez moment wydawało się, że Kolumbijczyk wróci do Realu, kiedy "Zizou" niespodziewanie zrezygnował z pracy po wygraniu po raz trzeci z rzędu Ligi Mistrzów. Ale francuski trener ponownie pojawił się w Realu pod koniec minionego sezonu. Oznaczało to, że jakiekolwiek nadzieje na grę wyparowały.