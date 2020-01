Barcelona musi poczekać na powrót Xaviego. "Uznałem, że jest za wcześnie"

Legendarny piłkarz FC Barcelona Xavi miał propozycję przejęcia klubu w roli trenera. Hiszpan uznał, że nie jest jeszcze gotowy na to wyzwanie. Obecnie jest trenerem Al-Sadd.

Nowy szkoleniowiec Barcelony zaprezentowany. "Wczoraj spacerowałem z krowami, a dziś trenuję najlepszych" Dwa treningi,... czytaj dalej » Xavi, który jako piłkarz zdobył z Barceloną praktycznie wszystko, co było do zdobycia, od maja 2019 roku jest trenerem występującego w katarskiej lidze Al Sadd. Okazało się, że był poważnie rozważany jako następca zwolnionego Valverde.

39-letni Hiszpan przyznał, że przymiarki do poprowadzenia Dumy Katalonii nie były tylko plotkami.

- Mogę potwierdzić, że w obecności dyrektora wykonawczego Oscara Grau i dyrektora sportowego Erica Abidala otrzymałem ofertę objęcia posady trenera Barcelony - powiedział Xavi w rozmowie z "Mundo Deportivo".

"Moje wielkie marzenie, ale..."

Co sprawiło, że ostatecznie zespół z Camp Nou objął Setien, a nie Xavi?

- Uznałem, że to dla mnie za wcześnie, by zostać szkoleniowcem tak wielkiego klubu. Nadal jest to jednak moje wielkie marzenie - dodał były rozgrywający.

Setien ostatnio był trenerem Realu Betis. Uchodzi za szkoleniowca, który uwielbia widowiskowy styl gry. Pozytywną laurkę wystawił mu również Xavi.

- Kocham nowego trenera Barcelony, kocham jego styl pracy. Wierzę, że pod jego wodzą zespół jest skazany na sukces - powiedział.

FC Barcelona prowadzi w tabeli po 19 kolejkach rozgrywek Primera Division. Ma na koncie 40 punktów, a więc tyle samo co drugi Real Madryt.