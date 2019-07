Barcelona szykuje nową umowę dla Messiego. Dziesiąty kontrakt Argentyńczyka

Juergen Klopp trenował w karierze wielu świetnych piłkarzy, ale dla niego najlepszy jest Lionel Messi. Oto, co powiedział niemiecki trener przed półfinałowym hitem Ligi Mistrzów Barcelona – Liverpool.

16.11.2018 | Na ten moment czekali wszyscy fani Barcelony. Po wielu miesiącach spekulacji Leo Messi w końcu podpisał nowy kontrakt z Dumą Katalonii. Argentyńczyk pozostanie w zespole do 2021 roku i jednocześnie zostanie najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie. To już jego czwarta nowa umowa w Barcelonie.

Ostatnią, czteroletnią umowę z hiszpańskim zespołem filigranowy napastnik parafował w 2017 roku. Znalazł się w niej zapis o możliwości przedłużenia jej o dodatkowe 12 miesięcy. Josep Maria Bartomeu zamierza jednak przedstawić swojemu asowi nowy kontrakt, który zatrzyma go na Camp Nou jeszcze dłużej. Negocjacje z ojcem i zarazem agentem piłkarza Jorge Messim mają się rozpocząć wkrótce.

Jeśli obie strony dojdą po porozumienia, Argentyńczyk będzie występować w barwach katalońskiej drużyny do 36 roku życia. Do Barcelony trafił jako 13-latek. Swój pierwszy profesjonalny kontrakt podpisał w 2004 roku, a w kolejnych latach ośmiokrotnie przedłużał swój pobyt w zespole, deklarując lojalność wobec Dumy Katalonii.

- Zamierzam zakończyć karierę w domu, a moim domem jest Barca - przyznał Messi w 2016 roku.

Powrócić na szczyt

32-letni piłkarz z Barceloną dziesięciokrotnie triumfował już w rozgrywkach ligi hiszpańskiej i cztery razy wygrywał Ligę Mistrzów. W jej barwach rozegrał 687 meczów we wszystkich rozgrywkach i strzelił aż 603 gole. Po raz ostatni puchar za zwycięstwo w Champions League wzniósł w 2015 roku.

W nadchodzących rozgrywkach Argentyńczyk ma dysponować odpowiednim wsparciem, by ponownie sięgnąć po tytuł najlepszej drużyny na Starym Kontynencie. W letnim oknie transferowym na Camp Nou trafili już m.in. mistrz świata z 2018 roku Francuz Antoine Griezmann oraz utalentowany holenderski pomocnik Frenkie de Jong, który w poprzednim sezonie osiągnął z Ajaxem Amsterdam półfinał Ligi Mistrzów.

Katalończycy czynią również starania, by do klubu powrócił Brazylijczyk Neymar, który w 2017 roku zdecydował się na przenosiny do Paris Saint-Germain.

W ubiegłym sezonie zespół z Barcelony przedłużył umowy z Jordim Albą oraz Sergio Busquetsem. Aktualnie jedynym zawodnikiem klubu w ostatnim roku kontraktu jest Rafinha. Ivan Rakitic, Arturo Vidal i Luis Suarez, podobnie jak Messi, są obecnie związani z Blaugraną do końca sezonu 2020-21.