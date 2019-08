Bez Messiego ani rusz. Zaskakująca porażka FC Barcelona

Pierwszy trening po urlopie i kontuzja. Barcelona na razie bez Messiego Lionel Messi... czytaj dalej » Spotkania z ekipą z Bilbao w ostatnich latach nie są dla drużyny z Barcelony łatwe. Dość powiedzieć, że poprzednim sezonie Athletic był w stanie dwukrotnie zremisować z późniejszymi mistrzami Hiszpanii.

Trener nie chciał ryzykować

Teraz jednak oba zespoły zmierzyły się na inaugurację nowego sezonu, która dla Dumy Katalonii w ostatnich dziesięciu latach zawsze kończyła się zwycięstwem. Od początku piątkowego meczu widać było jednak, że o trzy punkty przyjezdnym będzie trudno.

Goście przyjechali do Bilbao bez Leo Messiego. Argentyńczyk doznał kontuzji prawej łydki na początku sierpnia. Gwiazdor z Ameryki Południowej potrzebuje jeszcze kilku dni spokojnej rehabilitacji. Nic wiec dziwnego, że trener Ernesto Valverde wolał nie ryzykować pogłębienia urazu.

Kontuzja kolejnego gwiazdora

Od początku widać było, że bez Messiego FC Barcelona to nie jest ta sama drużyna. Wprawdzie goście dłużej utrzymywali się przy piłce, ale nic z tego nie wynikało.

Najlepszą okazję do strzelenia gola przyjezdni mieli w 32. minucie. Wtedy po strzale Luisa Suareza piłka trafiła w słupek. Chwilę później napastnik z Urugwaju musiał zejść z murawy z powodu urazu. Prawdopodobnie doznał kontuzji prawej łydki, a więc podobnej do Messiego. W jego miejsce pojawił się Rafinha, a więc brazylijski ofensywny pomocnik, który miał odejść z zespołu.

Teraz jednak w obliczu kolejnego urazu, może okazać się niezbędny. Na dodatek być może już w niedzielę z drużyny odejdzie Philippe Coutinho, który ma zostać zawodnikiem Bayernu. Za chwilę może się okazać, że trener Valverde ma tylko jednego ofensywnego zawodnika wysokiej klasy, a więc pozyskanego niedawno z Atletico Madryt Antoine'a Griezmanna. Francuz w piątek był bezbarwny.

Fenomenalne nożyce na koniec

Wydawało się, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem. Wtedy jednak na murawie pojawił się 38-letni Aritz Aduriz. Była 88. minuta. Legendarny już napastnik Athletiku zaledwie 25 sekund później popisał się wspaniałym kopnięciem z woleja, tzw. nożycami. Idealnie dośrodkował wychowanek klubu z Bilbao, pomocnik Ander Capa. Bramkarz przyjezdnych Marc-André ter Stegen był bez szans.

Stadion San Memes oszalał. Goście jeszcze walczyli o remis, ale nie byli w stanie nic zrobić. Wielka niespodzianka stała się faktem.