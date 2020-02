Popis genialnego siedemnastolatka. Barcelona nie traci dystansu do Realu

Real nadal rządzi w Madrycie. Przełamanie Benzemy Na ligowe... czytaj dalej » Sobotnie zwycięstwo Realu nad Atletico w derbach Madrytu sprawiło, że Królewscy mieli sześć punktów przewagi nad Barceloną. Piłkarze Dumy Katalonii znakomicie zdawali sobie sprawę, że w niedzielę nie mogę pozwolić sobie na jakąkolwiek stratę.

Messi świetnie kierował grą

Tym razem na Camp Nou przyjechała drużyna Levante. Przed tą kolejką przyjezdni z dorobkiem 26 punktów zajmowali 13. miejsce w tabeli. Oczywiście trudno było spodziewać się, że goście sprawią miejscowym jakieś problemy.

Gospodarze, którzy w poprzedniej kolejce niespodziewanie przegrali na wyjeździe z Valencią 0:2, od początku grali spokojnie i rzadko podkręcali tempo. Największy gwiazdor zespołu Lionel Messi tym razem bardziej skupił się na rozgrywaniu piłki i to przyniosło znakomity efekt.

Dwukrotnie skorzystał z tego Ansu Fati.

Przeszedł do historii hiszpańskiej ekstraklasy

17-letni skrzydłowy najpierw doszedł do wspaniałego, kiludzisięciometrowego zagania z głębi boiska, a chwilę później świetnie zachował się w polu karnym. Na strzelenie dwóch goli potrzebował niespełna dwóch minut.

Tym samym pochodzący z Gwinei Bissau hiszpański piłkarz został najmłodszym zawodnikiem Primera Division w XXI wieku, który zdobył dwie bramki w jednym meczu. W niedzielę 2 lutego 2020 roku miał dokładnie 17 lat i 94 dni. Poprzedni najlepszy wynik w tym rankingu należał do Juanmiego Jiméneza z Malagi, który w 2010 roku w starciu z Real Saragossa miał 17 lat i 115 dni.



1 - @FCBarcelona_es' Ansu Fati (17 years and 94 days) has become the youngest player to score a brace in @LaLigaEN in the 21st century, breaking the record previously held by Juanmi Jiménez against Real Zaragoza in September 2010 (17y 115d). Spectacular. pic.twitter.com/mBtK6ygr9C — OptaJose (@OptaJose) February 2, 2020

Przyjezdni nie grali źle i przy odrobinie szczęścia mogli wywieźć co najmniej punkt. W 55. minucie po świetnej akcji, z bliska za słabo strzelił Gonzalo Melero. Marc-Andre Ter Stegen nie miał problemów z obroną kopnięcia. Potem goście nie wykorzystali jeszcze jednej dobrej okazji, a zmarnował ją Bardhi. W doliczonym czasie gry fatalny błąd popełnił Ter Stegen. Rubén Rochina pokonał go zza pola karnego. Zawodnicy Levante mieli jeszcze szansę na doprowadzenie do remisu, ale ostatecznie nie udało im się odmienić losów meczu.

To było dziesiąte zwycięstwo w 11. meczu Barcelony u siebie. Podopieczni Quique Setiena mają na koncie w całym sezonie 14 wygranych, cztery porażki i tyle samo remisów.

FC Barcelona - Levante 2:1 (2:0)

Bramki: Ansu Fati 30', 31' - Rochina 90'+2'.