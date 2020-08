Jego transfery nie wypaliły. Kolejne zwolnienie w Barcelonie

W 30. kolejce ligi hiszpańskiej Barcelona zremisowała z Sevillą 0:0, przez co straciła prowadzenie w tabeli hiszpańskiej ligi. Kolejnym rywalem piłkarzy Dumy Katalonii będzie Athletic Bilbao.

Barcelona przygotowuje się do starcia z Athletic Bilbao

Barcelona przygotowuje się do starcia z Athletic Bilbao

Francuz odpowiadał za politykę transferową w klubie od lata 2018 roku (wcześniej był piłkarzem Dumy Katalonii). Od tego czasu Barca wydała blisko 500 milionów euro na transfery. Wzmocnienia generalnie okazały się nietrafione. Drużyna popadła w marazm i ostatnio poniosła klęski w La Lidze oraz Lidze Mistrzów.



[LATEST NEWS]

Agreement for the ending of Éric Abidal's contract — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2020





"Klub pragnie podziękować"

Siedem miesięcy i same katastrofy. FC Barcelona zwolniła trenera Tego można było... czytaj dalej » "FC Barcelona i Eric Abidal osiągnęli porozumienie w sprawie rozwiązania wiążącego ich kontraktu. Klub pragnie publicznie podziękować mu za profesjonalizm, zaangażowanie, poświęcenie i bliskie, pozytywne relacje w każdym aspekcie z rodziną Blaugrany" - napisano w komunikacie.

Dzień wcześniej po siedmiu miesiącach pracy zwolniono Setiena, jednocześnie zapowiadając daleko idące zmiany w całym pierwszym zespole. Wszystko wskazuje na to, że nowym szkoleniowcem zostanie Holender Ronald Koeman, ale na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia.



Pod wodzą Setiena Barcelona przegrała z Realem Madryt walkę o tytuł mistrza kraju. Prawdziwa katastrofa przyszła w piątek, kiedy zespół uległ Bayernowi Monachium 2:8 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Transfery Barcelony w ostatnich latach:

Sezon 2018/2019: wydane 136 milionów - Malcom (42), Arthur (40), Clement Lenglet (35), Arturo Vidal (18) i Jean-Clair Todibo (1).

Sezon 2019/2020: wydane 262 miliony - Antoine Griezmann (120), Frenkie De Jong (85), Neto (35), Pedri (5) i Martin Braithwaite (18).

Sezon 2020/2021: wydane 91 milionów - Miralem Pjanić (60) i Francisco Trincao (31).