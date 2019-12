Przykre przywitanie Francuza. "Zapomniałeś, jak to jest być mężczyzną"

W 5. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Barcelona zmierzy się z Borussią Dortmund. Jeśli gospodarze wygrają to spotkanie, to zapewnią sobie awans do kolejnej fazy. Mimo tego na treningu nie widać było presji po zawodnikach Dumy Katalonii. Mecz odbędzie się w środę 27 listopada o godzinie 21.

Messi zdobył Wanda Metropolitano. Barcelona obroniła pozycję lidera Wielka ulga Dumy... czytaj dalej » Griezmann występował w Atletico przez pięć sezonów od 2014 roku. W tym czasie w drużynie rozegrał 257 meczów i strzelił 133 gole. Kilkanaście miesięcy temu zaczęły pojawiać się plotki, że mistrz świata z ubiegłego roku chciałby zmienić otoczenie.

W klubie z hiszpańskiej stolicy nikt jednak nie wyobrażał sobie takiego scenariusza. Później okazało się, że piłkarz negocjował z nowym pracodawcą od marca. Ostatecznie Griezmann dopiął swego.

Przeraźliwe gwizdy

14 lipca tego roku za 120 milionów euro przeszedł do FC Barcelona. W niedzielę po raz pierwszy zagrał na stadionie byłego zespołu. Zgodnie z przypuszczeniami miejscowi fani nie przywitali go miło.

W momencie prezentacji zawodników przed niedzielnym meczem Francuz został bardzo głośno wygwizdany. Potem w trakcie spotkania wiele razy kibice śpiewali nieprzychylne piosenki. Można było usłyszeć "Griezmann nie żyje". Każde jego dotknięcie piłki były kwitowane przeraźliwymi gwizdami.

W drugiej połowie fani na Wanda Metropolitano wywiesili baner adresowany do byłego zawodnika o treści: "Chciałeś mieć wielkie nazwisko, a zapomniałeś jak to jest mężczyzną".

- W naszym klubie zawsze jesteśmy przeciwko językowi nienawiści. Takie zachowanie nie jest odpowiednie i nie powinno się zdarzać – skomentował powitanie, jakie madrytczycy zgotowali piłkarzowi, rzecznik prasowy Atletico Clemente Villaverde.



Garbage and stuffed rats on the Griezmann plate in the Metropolitan #ATMFCBpic.twitter.com/nn1vzFRrET — Sadeeq of Lagos (@afolobys) December 1, 2019

Tablicy także się dostało

To, co działo się na stadionie, to nie wszystkie przykrości, jakie spotkały Griezmanna.

Przed obiektem zbezczeszczono tablicę upamiętniającą jego pięć lat gry w ekipie Atletico. Została pobrudzona, oblana piwem i pojawiły się na niej maskotki szczurów. Podobnie stało się nie tak dawno z tablicą Thibaut Courtoisa, który w zeszłym roku przeszedł do Chelsea.

Niedzielne spotkanie w ramach 15. kolejki Primera Division zakończyło się zwycięstwem FC Barcelona 1:0. Gola w końcówce strzelił dla gości Leo Messi.